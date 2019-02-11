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Експерти дали прогноз курсу долара на 2019 рік


Значного зміцнення національної валюти очікувати не варто

Управляющий партнер ИК Capital Times Эрик Найман прогнозирует, что до середины августа гривна будет оставаться сравнительно стабильной с тенденцией к укреплению. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Воспряли курсом: почему подешевел доллар и что ждет валютный рынок после выборов".

"До середины августа возможно укрепление гривны до 26,5 грн/доллар. Дальнейшее снижение доллара пока представляется маловероятным", - предположил он.

Руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко считает, что в последующие месяцы многое все же будет зависеть от того, насколько спокойно будут проходить выборы. "Вероятнее всего, крупных конфликтов удастся избежать, и выборы существенно не повлияют на курс. Мы ожидаем, что в ближайшие пару месяцев гривна может колебаться в основном в пределах 26,5-27 грн/доллар", - полагает собеседник из ICU.

Однако в НБУ не видят предпосылок для колебаний курса из-за выборов. В начале года глава НБУ Яков Смолий пояснял, что у Нацбанка достаточно запасов золотовалютных резервов и есть опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Другой вопрос, что, помимо внутренних факторов, многое, по словам Смолия, будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках и от цен топливно-энергетического ресурса - в первую очередь, от колебаний цены на нефть на мировом рынке.

Как сообщало РБК-Украина, эксперты связывают укрепление гривны в начале 2019 года с появлением "предвыборных долларов".

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий 6 февраля 2019 года отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

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