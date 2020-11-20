Експертна рада "Нафтогазу" закликає дати компанії доступ до Чорноморського шельфу та Юзівської площі

Фото: "Нафтогаз" (РБК-Україна)

Експертна рада дивізіону "Розвідка та видобуток" групи "Нафтогаз" звернулася до уряду з листом про необхідність надати компанії доступ до геологічної розвідки великих перспективних нафтогазових ділянок України, серед яких Чорноморський шельф та Юзівська площа.

Про це йдеться у листі, копію якого передано агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається у листі, якщо "Нафтогаз" продовжить працювати виключно на наявних активах, не отримуючи доступ до нових великих родовищ, то вже через 10 років видобуток газу може зменшитися з поточних 14,1 млрд куб. м до 5,1 млрд куб. м.

"Зменшення видобутку призведе до зниження виробничої діяльності компанії, відбудеться скорочення і припиниться процес підготовки висококваліфікованих працівників (...) скоротиться обсяг залучення суміжних галузей промисловості", - наголошується в документі, автори якого зазначають, що один працівник газовидобувної компанії залучає до своєї роботи приблизно 18 працівників суміжних галузей.

Експерти зазначають, що причина такої ситуації в тому, що запаси родовищ дочки "Нафтогазу" "Укргазвидобування" виснажені на 80-85%, а 56 спеціальних дозволів на ділянки, які перебувають на етапі розвідки, не дадуть значного приросту видобутку і не зможуть компенсувати природного падіння видобутку газу.

"Нарощування видобутку вуглеводнів із наявних вироблених родовищ і ділянок "Укргазвидобування" однозначно неможливо. Єдиним шляхом збільшення видобутку є відкриття нових великих родовищ, зокрема на шельфі, та родовищ нафти і газу щільних колекторів", - стверджує Експертна рада.

Зокрема, в листі йдеться про необхідність надання "Нафтогазу" права на геологічне вивчення та пошуково-розвідувальну діяльність на українській частині Чорного моря і нетрадиційних покладів на Юзівській площі, "що не розвідуються і не розробляються через неефективну державну політику, яка проводилася в цьому напрямі за весь період незалежності України".

Зважаючи на капіталомісткість проектів у порівнянні з традиційними родовищами, Експертна рада також просить створити сприятливі економічні умови.

"Необхідно створити фіскальні стимули для розробки шельфу Чорного моря, нетрадиційних і важко видобувних покладів вуглеводнів, а також проводити зважену дивідендну політику щодо НАК "Нафтогаз України", - зазначають автори листа.

Експерти також наголосили на необхідності створення сприятливих умов для вивчення Карпатського регіону та розблокування Мінприроди нерозвіданих ділянок на суші, до роботи на яких може бути залучено "Укргазвидобування".

Нагадаємо, "Нафтогаз" створив новий дорадчий орган - Експертну раду - в рамках процесу розробки стратегії розвитку власної ресурсної бази. До неї, за даними компанії, увійшли 11 провідних вітчизняних вчених і практиків у сферах геологорозвідки та видобутку. Серед експертів, зокрема, екс-керівник "Укргазвидобування" Ілля Рибчич, академік НАН України Олександр Лукін і директор НТП "Бурова техніка" Віталій Вітрик.