Эксперты Traders Union назвали самые надежные криптобиржи 2023

Не обязательно быть профессиональным или очень опытным трейдером, чтобы знать простую истину: надежность криптовалютной биржи — залог безопасности цифровых активов. Поэтому в первую очередь нужно найти проверенную торговую платформу.

Эксперты Traders Union назвали надежные криптобиржи в 2023 году и рассказали, как выбрать лучшую.

Как понять, что криптобиржа заслуживает доверия?

Хотя экспертные рейтинги оказывают бесценную информационную и аналитическую поддержку, выбор биржи является ответственностью, прежде всего, самого трейдера. Потому не обойдется и без собственного анализа и исследования предложений рынка по криптобиржам. Поскольку надежность — понятие достаточно обширное, следует уточнить, из каких факторов она состоит. Эксперты Traders Union советуют начинающим обратить внимание на следующие параметры:

Безопасность. Говоря о надежности, подразумеваем прежде всего безопасность — безопасность доверять криптовалютной бирже свои средства. К сожалению, хакерские атаки на цифровые активы, а также скам-биржи очень распространены. Поэтому эксперты советуют обратить внимание на использование самых современных технологий безопасности, в частности шифрования, холодные кошельки для хранения активов, а также двухфакторную аутентификацию.

Выбор инструментов. Выбирая криптобиржу, следует обязательно обратить внимание на предлагаемые ею инструменты для трейдинга. Надежные криптобиржи предлагают большой выбор торговых инструментов, в том числе наиболее популярных и привлекательных для трейдинга, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash. Если трейдер намерен торговать каким-либо конкретным активом, ему следует обязательно проверить, поддерживает ли такой выбранная им биржа.

Интерфейс. Интерфейс криптобиржи – это не только ее удобство. Грамотно построенный и интуитивно понятный, он поможет избежать типичных для новичков ошибок в духе "я не туда нажал" и "выбрал опцию, с которой не знаю, что делать". Благодаря удобному интерфейсу, начинающий трейдер не будет тратить время на его усвоение, а сможет сразу сосредоточиться на торговле и анализе рынка. Кроме того, хороший интерфейс повышает скорость совершения сделок, а это особенно важно, когда на рынке происходят значимые события, оказывающие влияние на цену криптовалютного актива. Хорошим примером интуитивно понятного интерфейса является биржа ByBit.

Пополнение и снятие средств. Методы и скорость пополнения и снятия средств на криптовалютных биржах являются одним из важнейших факторов надежности. Таким образом, обеспечивается оперативное управление капиталом, а это очень важно для эффективного трейдинга. Бывает так, что на рынке появляется выгодная возможность, доступная не очень длительный промежуток времени. И чтобы его использовать, потребуется срочное пополнение счета. Эксперты советуют выбирать биржу, которую можно пополнить как с помощью банковских карт, так и через платежные системы, а также в криптовалюте.

Рейтинг надежных криптобирж

В рейтинг по версии Traders Union вошли:

ByBit. Сильная платформа с удобным, интуитивно понятным интерфейсом известна с 2018 года. Характеризуется выгодными торговыми условиями и большим выбором торговых инструментов.

Huobi Global. Международная криптовалютная биржа, настроенная для работы во всех странах мира. Обладает высоким уровнем заботы о клиентах и технической поддержки.

KuCoin. Биржа-лидер многих мировых рейтингов. Предоставляет возможность торговать всеми основными криптовалютами и токенами. Имеет большие объемы торгов и кредитное плечо х100 в профессиональной версии.

Binance. Одна из самых крупных и популярных криптобирж мира. Есть низкие комиссии, огромный и постоянно пополняемый список поддерживаемых торговых инструментов. К тому же можно разместить на бирже собственный токен.

Yobit. Биржа также предоставляет широкий выбор криптовалют для торговли, включая пары с фиатами. Известна выгодной партнерской программой и возможностью торговли без KYC, обеспечивающей полную анонимность.

В TU добавляют, что не последнюю роль в выборе надежной криптобиржи играет и ознакомление с ее комиссиями и торговыми условиями, ведь они оказывают непосредственное влияние на прибыльность трейдинга. Чем ниже комиссии, которые взимает биржа, тем прибыльнее будет трейдинг. Но и здесь следует быть осторожным, потому что слишком низкими комиссиями могут заманивать в свои сети скамеры. Поэтому важно обратить внимание на репутацию биржи, ее регулировку и отзывы о ней.

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