Эксперты рассказали, какой может быть мобилизация в РФ после "выборов"

После "выборов" президента РФ в стране будет продолжаться мобилизация населения для войны против Украины. Однако она может быть разных видов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили эксперты Александр Коваленко и Александр Мусиенко.

Мобилизация может стать более открытой

Что касается мобилизации, то, как пишет CNN, огромные потери при захвате Авдеевки и более мелких населенных пунктов, скорее всего, могут заставить Кремль провести масштабную кампанию.

В украинской военной разведке говорят, что мобилизация в России не прекращалась и продолжается непрерывно.

"И да, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается, - ред.) их активизация. Возможно, они (мобилизационные мероприятия, - ред.) могут иметь более открытый характер, и это правда", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Сколько россиян могут забрать на войну

Как считает Коваленко, мобилизация в России будет проведена обязательно. По его оценкам, набрать в оккупационную армию могут как минимум до 0,5 млн человек.

Мусиенко отмечает, что пока трудно сказать, насколько большой будет мобилизация.

"Для восполнения потерь могут провести ограниченную. То есть призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт. Но могут решиться и на большее. У них озвучивали 300 тысяч за два месяца, я в это не верю. Набрать, обучить и вооружить за такой срок они не успеют", - рассказал он в беседе с изданием.

Два вида мобилизации в РФ

Ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации.

Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украина не получила более мощную поддержку от Запада.

"Второй сценарий - настоящая масштабная мобилизация под кампанию на осень-зиму. В таком случае могу сказать, что и мы усилимся и будем мощнее чем сейчас. Думаю, россияне и сами это учитывают", - добавил эксперт.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.