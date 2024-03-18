ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперты рассказали, какой может быть мобилизация в РФ после "выборов"

Россия, Понедельник 18 марта 2024 20:10
UA EN RU
Эксперты рассказали, какой может быть мобилизация в РФ после "выборов" Архивное фото: Эксперты рассказали, какой может быть мобилизация в РФ после "выборов" (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Дмитрий Браславский
Эксперт: Андрей Коваленко, Александр Мусиенко

После "выборов" президента РФ в стране будет продолжаться мобилизация населения для войны против Украины. Однако она может быть разных видов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили эксперты Александр Коваленко и Александр Мусиенко.

Мобилизация может стать более открытой

Что касается мобилизации, то, как пишет CNN, огромные потери при захвате Авдеевки и более мелких населенных пунктов, скорее всего, могут заставить Кремль провести масштабную кампанию.

В украинской военной разведке говорят, что мобилизация в России не прекращалась и продолжается непрерывно.

"И да, после этого фарса, которые называли "выборами Путина", (ожидается, - ред.) их активизация. Возможно, они (мобилизационные мероприятия, - ред.) могут иметь более открытый характер, и это правда", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Сколько россиян могут забрать на войну

Как считает Коваленко, мобилизация в России будет проведена обязательно. По его оценкам, набрать в оккупационную армию могут как минимум до 0,5 млн человек.

Мусиенко отмечает, что пока трудно сказать, насколько большой будет мобилизация.

"Для восполнения потерь могут провести ограниченную. То есть призывать по 20-30 тысяч в месяц для немедленной отправки на фронт. Но могут решиться и на большее. У них озвучивали 300 тысяч за два месяца, я в это не верю. Набрать, обучить и вооружить за такой срок они не успеют", - рассказал он в беседе с изданием.

Два вида мобилизации в РФ

Ускоренная мобилизация под летнее наступление может обернуться тем, что "буденовская гвардия" будет наступать при поддержке дронов и авиации.

Это возможный сценарий с целью попытаться где-то прорвать фронт, пока Украина не получила более мощную поддержку от Запада.

"Второй сценарий - настоящая масштабная мобилизация под кампанию на осень-зиму. В таком случае могу сказать, что и мы усилимся и будем мощнее чем сейчас. Думаю, россияне и сами это учитывают", - добавил эксперт.

О результатах "выборов Путина", реакции мира, сценариях того, как будут развиваться дальнейшие события, и о том, к чему стоит готовиться нашей стране, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Мобилизация в России
NEWS
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине
Путин "выиграл". Что ждет РФ после выборов и к чему готовиться Украине
DAILY
Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Пенсионные перспективы украинцев: солидарная нищета или индивидуальные накопления