Эксперты рассказали, где самая дорогая земля в Украине

Где в Украине самая дорогая земля

В настоящее время в Украине наблюдается повышенный интерес к землям в центральных регионах. Так, цены в Винницкой и Хмельницкой областях достигли самых высоких отметок в 2024 году – до 3100 долл./га, – рассказал коммерческий директор компании "Твоє Коло" Егор Лесничий.

По данным руководителя проекта Concorde Capital "Kupy Pay" Владимира Радько, самыми популярными по количеству сделок регионами являются: Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Винницкая, Черниговская области. Хмельницкая и Винницкая области – наиболее желательные регионы среди инвесторов. Цена гектара здесь держится в пределах 1900 – 2100 долл./га.

По данным координатора земельного комитета Украинского клуба аграрного бизнеса Игоря Лисецкого, самые высокие цены по Украине выглядят так: Ивано-Франковская область – 111,7 тыс. грн/га, Киевская область – 92,2 тыс. грн/га, Львовская область – 91, 3 тыс. грн/га.

Что не так с ценами на землю

Важно отметить, что официальные данные по стоимости земли следует рассматривать только в относительных показателях как общий тренд. Реальные рыночные цены могут быть на 30-40% выше официально задекларированных, предостерегает Егор Лесничий. По данным исследования Киевской школы экономики, только в 19% сделок купли-продажи регистрируется фактическая цена. В большинстве случаев информация о стоимости сделки вообще отсутствует, что свидетельствует о непрозрачности договоренностей между сторонами. Кроме того, 60% сделок с указанной ценой фиксируют ее на уровне нормативной денежной оценки, минимально допустимой по закону.

"Этому есть простое объяснение: требование подтверждения реальных источников дохода при покупке земли создает проблемы для некоторых покупателей. Еще одним фактором являются налоговые обязательства, рассчитываемые от стоимости сделки. В частности, рост военного сбора с 1,5 до 5% может усилить эту тенденцию", – говорит собеседник РБК-Украина.

Напомним, с 1 июля 2021 года в Украине отменен мораторий (запрет) на продажу земель сельскохозяйственного назначения, кроме земель государственной собственности.

С 1 января 2024 года покупать землю сельскохозяйственного назначения разрешено украинским юридическим лицам, созданным и зарегистрированным по законодательству Украины, участниками которых являются только граждане Украины и/или государство или территориальные громады. Ограничение земель в одни руки – не более 10 тыс. га.

До 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Более подробно о том, что происходит с ценами на землю в Украине и как на них влияет война, читайте в авторском материале РБК-Украина.