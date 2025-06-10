Эксперты рассказали, почему украинцы легко попадают в ловушки мошенников

Как отмечают журналисты, это одтверждают результаты недавнего исследования Национального банка Украины: украинские подростки демонстрируют лишь начальный уровень знаний в этой сфере, а среди взрослого населения ситуация не намного лучше - USAID также оценивает уровень финансовой осведомлённости украинцев как достаточно низкий.

Практические последствия такой неосведомлённости, как отмечают журналисты, - отсутствие сбережений и финансовая нестабильность, попадание в долговые ловушки, а также высокая уязвимость к мошенническим схемам. Следствие финансовой неграмотности - неспособность сравнить условия различных финансовых продуктов: выбрать более выгодный кредит или депозит с учётом тонкостей, которые нужно знать.

В сфере обмена валют примерно такая же ситуация - рассказали журналистам аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют: "Человек идет в первый попавшийся обменник без проверки его легальности, сравнения курсов, не выясняя наличие комиссий, не заказывая нужную сумму заранее. Это почти бесконечный перечень ошибок и потерь вследствие финансовой неграмотности".

В КИТ Group также отмечают, что низкий уровень финансовой осведомленности негативно влияет и на объемы инвестирования украинцами в экономику страны, и на использование сложных финансовых инструментов.

"Рынок акций или производных инструментов - просто terra incognita для среднего человека из-за слаборазвитости этих рынков. Ни среднестатистическая украинская семья, ни система образования почти не уделяют внимания практическим финансовым навыкам: как планировать собственный бюджет, учитывать расходы и откладывать деньги, как их сохранять, что такое налоги, как работают кредиты и депозиты или более сложные инструменты хранения и инвестирования", - добавляют в КИТ Group.

Низкий уровень финансовой грамотности украинцев, как отмечают журналисты, создает питательную почву для расцвета мошенничества.

"Низкая финансовая грамотность приводит к отсутствию доверия к традиционным инвестиционным инструментам, одновременно стимулирует развитие теневых схем и мошеннических проектов, обещающих сверхприбыли. Люди несут деньги на фиктивные платформы или мошенникам в Telegram, которые предлагают просто нереальные условия - их абсурдность легко распознает финансово грамотный человек", - отмечают журналисты.

В то же время эксперты отмечают и положительные сдвиги. В частности, рост спроса на цифровые сервисы, которые сочетают удобство, открытость и элементы финансового просвещения.

"Например, растет спрос на простые цифровые и онлайн-сервисы, такие как мультиканальные платформы обмена, которые прозрачно и наглядно объясняют движение курса. Именно на такую прозрачность и повышение финансовой грамотности ориентируется и КИТ Group - компания внедряет элементы открытого финансового образования в клиентский сервис: объяснения по курсовым изменениям и советы по выбору инструментов", - рассказали журналистам аналитики компании.

Например, в сотрудничестве с медиа КИТ Group разработала интерактивные онлайн-тесты, которые позволяют украинцам проверять и развивать свои финансовые навыки: интерактивная игра помогает определить, знает ли пользователь все тонкости обмена валют - от рисков наткнуться на мошенников до способов получения самых выгодных условий.