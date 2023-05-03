Эксперты Profinvestment назвали лучшие p2p-платформы

В сфере криптовалют есть много направлений, много способов покупать и продавать виртуальные активы, хранить их, обменивать. Одно из таких значимых направлений – это p2p-биржи, востребованность которых растет с каждым днем.

Причины такой популярности – в высокой гибкости операций. p2p-системы позволяют оплачивать купленную криптовалюту практически любым удобным способов, включая банковские карты, электронные платежные системы. Биржа сама не проводит фиатные операции, а происходят простые переводы между частными лицами вне платформы.

Лучшие p2p-платформы от Profinvestment

Рейтинг p2p-бирж от экспертов сайта Profinvestment включает 18 площадок, к числу наиболее удобных и выгодных относятся:

Binance P2P. Принадлежит крупнейшей криптобирже Binance. Комиссий нет. Поддерживаются криптовалюты USDT, BUSD, BTC, ETH, BNB, SHIB.

Bybit P2P. Комиссий нет. Криптовалюты – USDT, USDC, BTC, ETH.

OKX P2P. Комиссий нет. Криптовалюты – USDT, USDC, DAI, TUSD, BTC, ETH.

KuCoin P2P. Комиссий нет. Криптовалюты – USDT, BTC, ETH, KCS, USDC.

Pexpay. Эта платформа от биржи Binance предлагает больше способов оплаты, чем Binance P2P. Можно связать аккаунты двух бирж и перенести верификацию. Комиссий нет. Криптовалюты – USDT, BUSD, BNB, ETH, BTC и мн.др.

Находящиеся в списке платформы зарекомендовали себя как реально работающие, выгодные и максимально удобные.

Как работают p2p-площадки

Принцип работы одноранговых peer-to-peer криптобирж очень прост (и это еще одна причина их востребованности – разберется даже новичок).

Сначала один из пользователей создает объявление, где указывает, что хочет продать определенную криптовалюту по определенному курсу, указывает другие условия (как он хочет получить оплату, какой минимальный и максимальный лимит суммы операции).

Потенциальный покупатель просматривает доступные объявления и выбирает то, которое его наиболее устраивает по условиям, затем открывает сделку.

С момента открытия сделки криптовалюта продавца блокируется биржей таким образом, чтобы ни одна из сторон не имела к ней доступ. По результатам обмена, если всё хорошо, то монеты переведутся покупателю, а если тот не выполнил свои обязательства, то обратно продавцу.

В процессе сделки покупатель переводит фиат на реквизиты продавца. Например, делает рублевый перевод ему на карту. Когда продавец подтвердит, что платеж получил, сделка считается успешной и закрывается. Купленные цифровые монеты оказываются на биржевом счету покупателя. Можно их использовать здесь же или вывести на свой криптокошелек.

Как отмечает эксперт сайта Profinvestment Сергей Воробей, перед началом торговли и инвестированием необходимо провести собственное исследование и анализ любой платформы.