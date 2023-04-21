Эксперты объяснили, какие задачи должен решить руководитель "Нафтогаза" во время рабочего визита в США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чернышева в Facebook .

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, одной из главных проблем, обсуждения которых не избежать во время визита в США, является откат от реформы газового рынка 2015 года.

"В ходе реформы функции транспортировки, доставки, поставки и добычи природного газа были разделены. Доставку природного газа потребителям выполняли гор- и облгазы. Но эта функция снова монополизируется группой "Нафтогаз", - отметил эксперт.

В то же время перед визитом Алексея Чернышева в США заявление по поводу неэффективности руководства "Нафтогаза" сделала ассоциация US-Ukraine Business Council (USUBC). Президент этой организации Морган Уильямс отметил, что группа усиливает монопольное положение

Еще один вопрос, который предположительно зададут главе Нафтогаза в США - ухудшение качества корпоративного управления, прогнозирует эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его словам, до последнего времени наблюдательные советы компаний группы не были независимыми.

"Вместо того, чтобы провести соответствующие решения по процедуре без нарушений законодательства, на войну списали обход этих процедур и теперь нужно убеждать, в том числе, американских коллег, что от этого корпоративное управление не страдало, хотя оно страдало", - уверяет Рябцев.

Ожидается, что Чернышев будет просить кредит на пополнение запасов в газохранилищах для технических нужд, о чем сообщил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отмечает, что за 25 лет своего существования НАК заметно снизил добычу газа и очень сильно - добычу нефти. Вместо того чтобы исправить ситуацию, компания накапливала долги, частично покрывавшиеся на сотни миллиардов гривен из госбюджета налогоплательщиками.

"В НАКе была проблема нецелевого использования денег в колоссальных объемах (225 млрд грн), что подтверждено в отчете Государственной аудиторской службы в 2020 году. Если бы за время своей работы на рынке НАК "Нафтогаз Украины" хотя бы 50% денег использовал по назначению, то Украина могла бы уже добывать 30 млрд. куб. м в год", - считает эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что задолженность потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" достигла почти 300 млрд грн за около 40 млрд грн.