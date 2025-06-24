Эксперты объяснили, как криптомошенники прикрываются ВСУ и подставляют жертв

Как объясняют эксперты ObmenAT24, подобные схемы работают по классической психологической модели срочности и доверия. Мошенники заманивают пользователей, создавая иллюзию ограниченного предложения с эмоциональным акцентом: якобы обмен проводится исключительно для военнослужащих, семей переселенцев или на нужды армии.

"Схема с курсом особенно опасна для новичков крипторынка, которые еще плохо ориентируются в экосистеме криптосервисов. На нее в погоне за большей прибылью или возможностью осуществить быстрый обмен без проверок попадаются и опытные криптоигроки. Деньги исчезают мгновенно и без малейших шансов на возвращение - мошенники работают, не оставляя юридических следов и запутывая технические следы, по которым их можно отследить или идентифицировать", - предупреждают специалисты.

Еще опаснее случаи, когда мошенники осуществляют P2P-операции с привлечением третьих лиц. В частности, аферист может создать ордер на покупку криптовалюты, оплатив его со счета постороннего человека, который даже не подозревает, что стал частью преступной схемы. В результате продавец крипты - жертва мошенника - получает средства, которые позже оказываются похищенными или незаконно использованными. Такие операции нередко приводят к блокировке счетов, вызовам в правоохранительные органы и даже уголовным производствам.

"Криптообмен с P2P многим кажется привлекательным и безопасным вариантом из-за репутационных рейтингов пользователей P2P-платформ и встроенных на них гарантий и защиты. Однако именно это создает иллюзию безопасности, чем пользуются мошенники", - отмечают эксперты ObmenAT24.

Свою деятельность криптомошенники часто маскируют благодаря якобы официальным письмам от налоговой или правоохранительных структур, а диалоги с жертвами могут вести сгенерированные искусственным интеллектом аватары, которых трудно отличить от людей. Другие ловушки подстерегают невнимательных пользователей в рекламной выдаче поисковых систем и в соцсетях.

Специалисты предостерегают: в погоне за выгодным курсом или быстрой сделкой без проверок пользователи часто пренебрегают базовыми правилами безопасности. Именно поэтому ObmenAT24 как один из самых популярных в Украине криптообменных сервисов призывает пользоваться только официальными каналами взаимодействия, проверять сайты, домены и реквизиты перед каждой операцией.

Сервис работает в Украине с 2016 года и поддерживается международной компанией с регистрацией в ОАЭ. География операций ObmenAT24 охватывает более 30 городов Украины и 40 столиц мира, а его репутация подтверждена высокими рейтингами на криптоплатформах и престижными отраслевыми наградами FinAwards'25, PaySpace Magazine Awards'24 и рекомендациями ведущих финансовых платформ.

Платформа ObmenAT24 имеет более миллиона клиентов, поддерживает более 3500 комбинаций обмена криптовалют и фиата, а ее среднесуточные резервы достигают эквивалента $700 тыс.

Все сделки фиксируются в момент зачисления криптовалюты на кошелек обменника, что гарантирует защиту от волатильности рынка. А благодаря отсутствию необходимости прохождения сложных KYC-процедур сервис позволяет быстро и безопасно осуществлять обмены онлайн и с использованием наличных.

"Внимательность, осмотрительность и основательная проверка перед каждым действием - наиболее эффективное оружие против мошенников. Лучше потратить 5 минут на проверку, чем потерять все сбережения", - отмечают в ObmenAT24.