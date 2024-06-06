Эксперты оценили ситуацию вокруг платежного сервиса Fondy

Закрытие в Украине популярного сервиса платежей Fondy (ООО "ФК "Элайенс") на фоне возможного соглашения о его покупке грузинским TBC Bank вызвало негативную реакцию в экспертной среде.

Нацбанк заблокировал работу Fondy, исключив его из реестра платежных систем Visa/Mastercard. Регулятор заявил, что якобы получил от спецслужб документально подтвержденную информацию о том, что деятельность участника международной платежной системы содержит риски возникновения угроз национальной безопасности Украины.

Экс-главред "Экономической правды" Сергей Лямец отметил, что до сих пор "никакие доказательства так и не были обнародованы". Он заявил, что это "история о бизнес-киллерстве", в котором приняли участие чиновники СБУ и Нацбанка.

"Обратите также внимание, что НБУ отказывается комментировать. Fondy обвинили в связях с РФ, но никаких доказательств не привели. Компания действительно работала в РФ с 2014 по 2022 год. Однако после полномасштабного вторжения компания разорвала лицензионное соглашение с российским сервисом. Почти два года НБУ не имел никаких претензий - тут "узнал". Интересно, что НБУ не имеет никаких претензий к "Райффайзен Банку" и "ОТП Банку", которые официально и просто сейчас работают в РФ", - отметил Лямец.

По мнению эксперта Бориса Кушнирука, ситуация с Fondy является "очередным примером принятия непрозрачных решений".

"Абсурдность этого решения со стороны НБУ состоит в том, что на тот момент владелица этой компании уже получила разрешение на ее продажу иностранному инвестору (английская публичная компания) за миллионы евро (которые должны были стать инвестицией в украинский финансовый рынок). НБУ был, конечно, в курсе подготовки к продаже, ведь как регулятор получил все документы и должен также предоставить официально "благословение" на сделку", - отметил Кушнирук.

Оба эксперта отмечают, что ситуация с Fondy является очередным случаем злоупотребления властью со стороны определенных должностных лиц, а не "мифической угрозы нацбезопасности".