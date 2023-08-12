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Эксперты назвали сроки возможности отмены фиксированного курса

Фото: эксперты назвали сроки возможности отмены фиксированного курса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Сергей Пышкин

Национальный банк Украины готовится к гибкому обменному курсу. Эксперты считают, что такой шаг необходимо реализовать как можно скорее.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Фиксированный курс гривны к доллару отменят. Какую замену готовит НБУ и что будет с валютой".

По мнению экспертов реализовать изменение курсовой политики важно уже в ближайшее время - до конца лета, в противном случае - уже весной. Все из-за рисков зимой во время обострения ситуации вследствие активизации обстрелов. 

"Это надо делать или максимально быстро - до конца лета, чтобы было время все протестировать и исправить ошибки. Нельзя делать такой переход позже октября, поскольку на рынке начнется сложный период. Рисков на четвертый квартал достаточно много. Или второй вариант - уже в марте следующего года", - отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. 

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий придерживается аналогичного мнения: или сейчас, или же весной. В то же время переход должен быть осторожным, поскольку курсовая стабильность сегодня является одним из немногих "островов стабильности", которые остались в условиях войны. В связи с этим резкие движения делать неразумно.

Переход к гибкому обменному курсу

После более чем полутора лет фиксированного курса гривны к доллару, Национальный банк Украины готовится перейти к гибкому обменному курсу. С начала полномасштабного вторжения России ситуация в экономике несколько раз изменилась: валютные резервы вышли на исторический максимум, а замедление инфляции происходит быстрее, чем ожидалось. Поэтому Нацбанк готовится к изменению курсовой политики.

 

 

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Экономика Украины