Эксперты назвали цель российского наступления на Сватовском направлении

Сейчас российские войска атакуют Белогоровку с трех сторон, а Серебрянского лесничества как такового больше нет. Белогоровка важна с точки зрения, что это плацдарм для наступления в сторону Лисичанско-Северодонецкой агломерации, а также фактически последний оплот, защищающий Северск.

"Вместо леса там образовалось Серебрянское поле, российская артиллерия и авиация все смешали с землей. Но даже в таких условиях у них нет территориальных успехов. Противник перебрасывает резервы, делает все, чтобы хотя бы Луганскую область окончательно взять под контроль. Прогнозировать здесь что-либо очень сложно, поскольку динамика боев впечатляет. Где-то мы диктуем условия и имеем инициативу, где-то враг пытается ее перехватить", - говорит военный эксперт Владислав Селезнев.

По его мнению, россияне рассчитывают на решение украинского Генштаба задействовать резервы. Ситуация осложняется и тем, что в данном районе участки фронта в определенной степени пересекаются, и потеря Белогоровки несет дополнительные угрозы для Северска.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко склоняется к тому, что это лишь имитация наступательных действий для отвлечения наших сил с юга. В любом случае противник не первый месяц пытается захватить эту локацию, но вряд ли у него получится.

Действия российской армии

Отметим, за последнюю неделю российская армия открыла еще одно направление для наступления - Сватовское. Как заявила заместитель министра обороны Анны Маляр, враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману, фактически охвачены боями Невское, Диброва и Белогоровка. "Но врагу не удается реализовать свои планы", - сказала она.

Советник главы Офиса президента Михаила Подоляк отметил, что Россия понимает ставку в этой войне. По его словам, здесь есть практически все, что они могли мобилизовать на сегодняшний день: это более 300 тысяч солдат, здесь очень объемные минные поля, очень объемные инженерные конструкции. В то же время Подоляк уверен, что ВСУ смогут взломать оборону противника.