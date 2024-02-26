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Эксперты ISW объяснили, почему власти РФ не упоминали о годовщине вторжения в Украину

Фото: Эксперты ISW объяснили, почему власти РФ не упоминали о годовщине вторжения в Украину (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские власти не упоминали о второй годовщине вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян по поводу войны в Украине в последние месяцы в основном оставались неизменными и что большинство россиян в значительной степени безразличны к войне, хотя большинство и не поддерживает вторую волну мобилизации.

Российское оппозиционное издание "Агентство Новостей" 25 февраля сообщило, что прокремлевские телеканалы не упомянули двухлетнюю годовщину начала войны России против Украины в передачах 24 февраля.

ISW считает, что российские правительственные чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России в попытке сохранить общественную апатию к войне, которая, отчасти, позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной реакции общественности. 

Сотрудники института продолжает считать, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет крайне непопулярна, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство.

Однако Путин, возможно, станет меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в наращивании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

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