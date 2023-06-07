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Эксперты ISW объяснили, почему войска РФ заинтересованы в подрыве Каховской ГЭС

Фото: эксперты ISW объяснили, почему войска РФ заинтересованы в подрыве Каховской ГЭС (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска были заинтересованы в затоплении нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

По мнению экспертов ISW, оккупанты могут использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный для форсирования водный объект.

Российские источники ранее выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Опубликованные кадры от 6 июня позволяют предположить, что наводнение повредило украинские позиции у берегов Днепра и вынудило подразделения ВСУ эвакуироваться.

В то же время, позиции оккупантов на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности. В ISW убеждены, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину.

Ключевые выводы ISW:

  • Повреждение плотины Каховской ГЭС ранним утром 6 июня вызвало масштабное затопление дельты Днепра, речных заболоченных территорий, лиманов и прибрежных населенных пунктов в Херсонской области.
  • МАГАТЭ и официальные лица Украины заявили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не должно повлиять на безопасность Запорожской атомной электростанции.
  • В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.
  • Российские источники утверждали, что по состоянию на 6 июня из приграничного населенного пункта в Белгородской области ушли проукраинские добровольческие формирования.
  • Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее затопление не помешают украинской подготовке к контрнаступлению.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная.
  • Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута, а российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • ВСУ продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей.

Подробнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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Каховская ГЭСВторжение России в Украину