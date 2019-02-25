Експерт заявив про політичну послідовність Ляшка

Експерт прокоментував розпуск фракції Радикальної партії в Херсонській облраді

Роспуск фракции Радикальной партии в Херсонском облсовете, которая не голосовала за отставку Владислава Мангера, является свидетельством политической последовательности Олега Ляшко. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Цибулько на своем Facebook.

"И немного из жизни Херсона! Именем Екатерины Гандзюк уже успели назвать улицу в Херсоне. Активисты еще так и не переписали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", а ГПУ этот вопрос деактуализовала. Теперь актуален другой вопрос - сколько еще будет жить текущий созыв Херсонского облсовета?", - написал Цибулько.

Он отметил, что Олег Ляшко подал в парламент проект постановления о досрочном прекращении полномочий Херсонского областного совета.

"Он (облсовет) до сих пор не отправила в отставку своего председателя Владислава Мангера, которого Генеральная прокуратура подозревает в заказном убийстве советника херсонского городского головы Екатерины Гандзюк. Ранее Олег Ляшко распустил фракцию РПЛ в Херсонском облсовете, депутаты которой проголосовали за отставку Мангера", - пишет эксперт.

В этой ситуации он обратил внимание на позицию "Батькивщины", призвав к политической последовательности.

"Решится ли "Батькивщина" повторить подвиг Ляшко, ведь речь идет о политической последовательности. Мало уволить Мангера задним числом, важно очиститься от тенденции...Ляшко умеет очищать партию, чего не скажешь о Тимошенко", - считает Цыбулько.

Как известно, 12 февраля Ляшко распустил фракцию Радикальной партии в Херсонском облсовете, которая не голосовала за отставку Мангера. Теперь депутаты будут лишены мандатов.

"Я поручил председателю исполкома Юрию Зинченко немедленно начать процедуру лишения депутатских мандатов Романа Педченко, Николая Ставицкого, Василия Зеленчука, Игоря Дроговоза, Ольги Княгницкой и Василия Рудыка. Железной рукой выжгу раковую опухоль феодализма, который ничем не лучше сепаратизма!", - заявлял Ляшко.