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Эксперт указал на политический характер дела против экс-министра инфраструктуры Пивоварского

Фото: экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский (mtu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

В расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины против бывшего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского есть признаки ангажированности и политического давления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Сергея Лямца в Facebook.

"Бросаются в глаза три поразительных факта. Первый - давность дела. Подозрение за решение, которое продолжало действовать на протяжении многих лет после увольнения Пивоварского. Расследование началось в 2019-м, а касается оно событий 2015-го. На момент начала расследования Пивоварский не был министром транспорта уже три года. Дело открыто, но его не используют до нужного момента", - написал журналист.

Он также подчеркнул, что НАБУ обвиняет экс-министра в решении, которое принимала вся вертикаль власти.

"Второе: НАБУ обвиняет Пивоварского за решение, которое прошло полную вертикаль Кабмина и является решением Кабмина. В этой вертикали Пивоварский является только первым звеном, а подписи под решением поставила большая куча чиновников. НАБУ неоднократно обращалось в Кабинет министров, Министерство юстиции, Министерство юстиции и Министерство инфраструктурі, ГП "АМПУ", чтобы они приостановили действие незаконной схемы. Однако ведомства не прислушались к аргументам бюро, не отменили противоправный приказ и не подали иски о возврате частными компаниями безосновательно полученных сумм корабельного сбора", - добавляет журналист.

Также он сравнил дела двух экс-министров инфраструктуры.

"Третье, что бросается в глаза, - дело Пивоварского очень похоже на дело его преемника, министра инфраструктуры Владимира Емельяна, которого НАБУ также обвиняло в нанесении ущерба государству на 30 млн грн. Тот уменьшил портовые сборы, и это тоже выглядело подозрительно. Но Высший антикоррупционный суд оправдал", - указывает Лямец.

По его мнению, подобные дела демотивируют чиновников-реформаторов и еще больше ухудшают инвестиционный климат.

"С одной стороны, власти постоянно декларируют снижение административного давления на бизнес, дерегуляцию и реформы. С другой - решение о снижении тарифов можно трактовать как облегчение для бизнеса, а можно рассматривать как нанесение государству ущерба в особо крупных размерах", - резюмировал он.

Напомним, правоохранители сообщили бывшему министру инфраструктуры и его бывшему первому заместителю о подозрении в злоупотреблениях.

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НАБУМИУАндрей Пивоварский