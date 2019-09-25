Експерт спрогнозував зростання трудової міграції через податкове навантаження

Податкове навантаження збільшить трудову міграцію та безробіття, а малий і середній бізнес почне закриватися через такий тиск. Таку думку висловив економічний експерт Андрій Новак.

За його словами, нова влада намагається отримати додаткові надходження до бюджету від малого та середнього бізнесу, хоча там немає зайвого ресурсу.

"Ініціатива про підвищення ренти на руду може підірвати платоспроможність українських заводів, порівняно навіть з російськими. У нас і так зараз не високий зріст ВВП, потрібно не бізнес ще більше оподатковувати, а робити так, щоб бізнес розвивався", - заявив економіст.

Він прогнозує, що податкове навантаження може посилити трудову міграцію та безробіття. На думку експерта, бізнес почне закриватися від такого тиску.

"Дрібні підприємці і так зараз у важкому стані, тому що в основному це сфера послуг, яка залежить від купівельної спроможності українців, яка зараз низька. Малий бізнес перебуває в режимі виживання. У разі додаткового оподаткування, їм простіше закритися і не віддавати найбільшу частину заробленого державі", - сказав економіст.

Новак впевнений, що оподаткування навпаки треба спрощувати, оскільки податкова система вже перенасичена дрібними податками.

"Повинні бути "податки в смартфоні", насамперед. Адже саме людський фактор створює корупційні дії, програма їх не буде робити", - розповів Новак.

Як відомо, у разі прийняття "податкового" законопроекту №1210 українська гірничорудна промисловість буде платити в чотири рази більше податків.

На думку експертів, зміни в Податковий кодекс можуть призвести до девальвації гривні, безробіття і дрейфу в тіньовій економіці.

Нагадаємо, Асоціація газодобувних компаній України закликала народних депутатів і профільний парламентський комітет не підтримувати зміни положень про застосування стимулюючої ренти в Податковому кодексі України, ініційованих в рамках законопроекту №1210.