Експерт спрогнозував, якою буде Україна через 30 років

За словами експерта, починати прогноз майбутнього країни потрібно з Києва.

"Уявіть собі географічну карту Європи. По цій карті ми будемо рухатися за годинниковою стрілкою. Почнемо рух в Берліні, потім на північний схід - Санкт-Петербург, наступним містом буде Москва. Нижче - Стамбул, потім - Рим. І закінчимо знову в Берліні Таким чином ми провели умовну замкнену лінію. Яке найбільше місто в середині цього величезного простору? Відповіддю на це питання буде - Київ. Київ - найбільш швидко зростаюче місто в Європі за останні сто років. Це - останнє місце в Європі, де є гігантські запаси прісної води, але досі не побудований 25-мільйонний мегаполіс. Київ приречений бути гігантським містом абсолютно фантастичних розмірів. І з цим нічого не можна зробити - це даність. Тому що причина - географічна. І ця причина не змінювалася тисячу років", - зазначив він.

Водночас на думку Ольшанського, через 30 років Київ буде закінчуватися в Українці. Для землевласників навколо Києва - це плюс. Для людей, які хочуть жити в тихому місті - мінус.

Аналітик також нагадав, що Україна зараз одна з найбідніших країн Європи, але в інвесторів, які спочатку читають звіт про бідність України, а потім приїжджають сюди, не дуже сухій статистиці вірять.

"Ми дійсне бідна країна, але бідність буває різна. Буває бідність безпросвітна. Це не про нас. Насправді ми знаємо, чого хочемо і знаємо, що ми це можемо. Причина цієї невідповідності в наших людях - в рівні освіти і самосвідомості", - зазначає він.

Також за словами Ольшанського, першочергове завдання держави сьогодні - вкладатися в інфраструктуру.

"Будувати дороги, мости, розв'язки, тунелі, каналізацію. Погана зв'язність інфраструктури становить небезпеку для країни - це відомий факт. Трагедія Донецька і Луганська, багато в чому, віддаленість і наслідок поганих доріг. Спрощено це працює так: ускладненість зв'язків привела до недостатнього культурного обміну і, коли пропаганда почала розповідати про хунту, фашистів і розіпнутих хлопчиків, просто не знайшлося достатньо людей, хто б сказали, що це нісенітниця. Нічого так не пов'язує країну як інфраструктура і торгівля", - впевнений президент холдингу Internet Invest.

Також, на його думку, важлива освіта. Не буде освіти, не буде ні медицини, ні майбутнього - нічого. Потрібно вкладатися в цей сектор.

Аналітик переконаний, що дійсно песимістичний сценарій для України - втратити самоповагу і віру у свої сили.

"Я впевнений, що цього не станеться. Коли я чую апокаліптичні сценарії, що Україна пропаде, я завжди запитую: чому вона не пропала за 300 років Російської імперії, чому не пропала за 70 років існування Радянського Союзу? З чого раптом зараз? Навіть в умовах великої тоталітарної країни Україна завжди була окремою сутністю", - заявив він.

Водночас експерт додав, що в майбутньому Україна неминуче стане регіональним лідером.

"Геополітично не так сильно все змінилося з часів пакту Молотова - Ріббентропа: тоді ділили Польщу, а зараз ділять Україну, і це теж наслідок географії. Ми приречені на серйозну співпрацю з Польщею, Прибалтикою, іншими країнами Східної Європи. В майбутньому Україна неминуче стане регіональною лідером. і це лякає однаково як Захід, так і Схід ", - резюмував він.