Эксперт рассказал о шансах россиян снова пойти наступлением на Киев

"Если мы в конце февраля смогли отбиться от такого безумного нашествия, то сейчас им нужно собрать более подходящее количество сил и средств, чтобы это сделать. Здесь без тотальной мобилизации и втягивания себя в широкомасштабную войну не обойдется, но они себе этого позволить не могут", - сказал он.

По его словам, если говорить о классике боевых действий, то еще ни один миллионный город - опыт нашей войны уже это доказал - не был взят военной силой.

"Поэтому, по-моему, любое сосредоточение войск на этом направлении можно рассматривать как определенную авантюру. При попытке взять такой город и 40 тысяч растворятся, и 80 тысяч могут раствориться, 80 тысяч - это наш стадион "Олимпийский". Поэтому, по моему мнению, это изначально выглядит как авантюра", – сказал эксперт.

Но, как отметил Грабский, россияне на такие шаги идут не в первый раз и они могут такую авантюру провести снова - например, они захотят сосредоточить какой-нибудь мощный десант, мобилизовать там всю авиацию, попытаться атаковать.

"Мы не можем исключить такие авантюрные действия, потому что они и раньше выглядели невозможными, однако россияне это делали. Однако они для нас оказались ощутимо болезненными ударами, потому что любой прорыв противника на нашу территорию - это подвергание страшной опасности гражданского населения" , - сказал эксперт.

Грабский напомнил, что было в Буче и в Ирпене. "То есть любой вражеский прорыв, даже если он будет неудачен с военной точки зрения, будет болезненным. Когда противник придет во второй раз, то пощады уже никому из мирного населения не будет", - констатировал он.