В ход пойдут реактивные дроны. Эксперт спрогнозировал новую фазу поражения экономики РФ

После НПЗ, поражение российской экономики, вероятно, перейдет в новую фазу. Речь об использовании реактивных дронов.
Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал авиационный эксперт Константин Криволап.
"Я уже понимаю, что следующий этап - это не наши дроны-тихоходы. Дальше пойдут реактивные дроны, более крупная боевая часть, и тогда будет следующая фаза поражения российской экономики", - сказал он.
По словам эксперта, сейчас ударами Силы обороны "понемногу где-то цепляют" ВПК РФ, а когда появится больше возможностей, то будут бить большей боевой частью на большую дальность или на ту дальность, "которая нам нужна", потому что "нам 700 км хватает, чтобы 60-70% российского ВПК больше не стало".
"Мы очень эффективно точечными ударами достигаем суперрезультатов. Я прогнозирую, что некоторые образцы реактивных дронов уже есть, некоторые появятся в течение этого полугодия, а со второй половины года, думаю, мы будем видеть серийное применение", - отметил Криволап.
Он не исключил, что может ошибаться "на плюс-минус три месяца".
"Но думаю, до конца года мы увидим серийные изделия, которые будут серьезно работать", - отметил эксперт.
Еще в июле 2024 года Militarnyi писал, что украинские разработчики продемонстрировали летные испытания реактивного беспилотника, предназначенного для перехвата воздушных целей. Тогда речь шла о реактивном дроне-перехватчике Bullet.
Во время полета борт развил скорость около 130 км/ч. Для ориентирования в пространстве беспилотник использовал камеру, схожую с теми, что используются в FPV-дронах.
Недавно сообщалось, что финская компания Insta представит на SecD Day беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия. Он был разработан для Украины совместно с украинскими специалистами.
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