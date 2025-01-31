В ход пойдут реактивные дроны. Эксперт спрогнозировал новую фазу поражения экономики РФ

"Я уже понимаю, что следующий этап - это не наши дроны-тихоходы. Дальше пойдут реактивные дроны, более крупная боевая часть, и тогда будет следующая фаза поражения российской экономики", - сказал он.

По словам эксперта, сейчас ударами Силы обороны "понемногу где-то цепляют" ВПК РФ, а когда появится больше возможностей, то будут бить большей боевой частью на большую дальность или на ту дальность, "которая нам нужна", потому что "нам 700 км хватает, чтобы 60-70% российского ВПК больше не стало".

"Мы очень эффективно точечными ударами достигаем суперрезультатов. Я прогнозирую, что некоторые образцы реактивных дронов уже есть, некоторые появятся в течение этого полугодия, а со второй половины года, думаю, мы будем видеть серийное применение", - отметил Криволап.

Он не исключил, что может ошибаться "на плюс-минус три месяца".

"Но думаю, до конца года мы увидим серийные изделия, которые будут серьезно работать", - отметил эксперт.