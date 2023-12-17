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Эксперт рассказал, почему Украина покупает дорогую аварийную электроэнергию

Фото: эксперт рассказал, почему Украина покупает дорогую аварийную электроэнергию (Вталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Установленные ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кэпы) ограничивают возможности Украины в импорте для покрытия дефицита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

Он отметил, что в последние недели в украинской энергосистеме наблюдался дефицит мощностей, который покрывался за счет импорта и аварийной помощи, которую "Укрэнерго" просило у соседних стран. Однако эксперт объяснил, что с импортом есть проблемы.

"Потому что импорт был коммерчески нежизнеспособен из-за ограничений регуляторного характера, ценовых ограничений. Поэтому пока не было ни одного случая, когда необходимо было вводить ограничения в отношении потребителей", - сказал Прокоп.

Аналитик пояснил, что прайс-кэпами на рынке электроэнергии установлена максимальная и минимальная цена. И когда в энергосистеме возникает дефицит, импортная электроэнергия в этот момент стоит больше, чем максимально разрешенная цена в Украине.

Поэтому ни один коммерческий участник рынка электроэнергии не станет импортировать электроэнергию, потому что это убыточно.

"Есть два варианта - либо будут вводить эти ограничения в отношении потребителей, либо "Укрэнерго" обращается в соседние страны за аварийной помощью. Но аварийная помощь - штука не прогнозируемая. У них могут быть мощности, а могут и не быть мощности, чтобы нам оказать эту помощь", - рассказал Прокоп.

Он добавил, что если Украина не сможет получить аварийную помощь, тогда придется прибегнуть к ограничениям потребителей.

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения прайс-кэпы не должны мешать импорту электроэнергии.

Ранее в НКРЭКУ заявили о необходимости отмены прайс-кэпов на рынке электроэнергии в 2024 году.

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Электроэнергия