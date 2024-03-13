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Эксперт рассказал про "особенных" инвесторов в украинские активы во время войны

Украина нуждается в значительных инвестициях (фото: Getty Images)
Автор: Руслан Кисляк

В условиях продолжающейся российской агрессии Украина интересна инвесторам, работающим с так называемыми distressed assets (проблемными активами). Речь идет об инвесторах, которые готовы скупать очень дешево рисковые активы в ожидании, что потенциальные доходы от одних активов компенсируют возможные убытки по другим активам.

Также есть инвесторы, которые готовят себе "плацдарм" на долгосрочную перспективу с пониманием того, что, например, военно-промышленный комплекс и агросектор в Украине будут более конкурентными, чем где-либо в ЕС, отмечает исполнительный директор центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

Однако массовых инвестиций в условиях войны, да еще в условиях нерабочего верховенства права, в Украине не будет, уверен эксперт.

Среди потенциально интересующих инвесторов секторов экономики Дмитрий Боярчук называет агропроизводство и переработку, а также ВПК.

Сейчас даже IT-сектор испытывает проблемы с инвестициями. Заказчики не очень хотят иметь дело с Украиной, потому что это риски обстрелов инфраструктуры и мобилизации персонала исполнителей.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Центра экономического восстановления" Кирилла Криволапа писала, что дальнейшая валютная либерализация открывает международным инвесторам возможности для вложения средств в разные сектора экономики Украины.

Также РБК-Украина со ссылкой на соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного писала, что наличие валютных ограничений негативно отражается на инвестиционном климате, ведь инвесторы не хотят вкладывать деньги и предоставлять ссуды, не имея никаких прогнозов относительно их возврата.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться в рамках стратегии валютной либерализации.

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Инвестиции в Украину