Експерт розповів, чи варто побоюватися наступу на Донбасі

Голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут вважає, що з військової точки зору зараз немає сенсу в наступі з боку бойовиків на Донбасі. А створення, наприклад, коридору до Криму, захоплення Маріуполя або Слов'янська зажадає величезних ресурсів безпосередньо від Російської Федерації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На межі миру. Що відбувається на Донбасі і готова Україна до "відповіді Путіна".

"Швидше за все, це неможливо без безпосередньої участі Російської Федерації, у першу чергу, з точки зору авіації та ракетного озброєння. Тому будь-які їх дії зараз швидше тактичні, вони призначені для посилення риторики Росії в Європі під час Мінського процесу і посилення "п'ятої колони" в Україні", - заявив Чмут.

Він додав, що можлива реакція Росії не може не викликати занепокоєння в Україні.