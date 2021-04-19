RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Експерт розповів про подробиці проведення конкурсу з вибору давальницької сировини для ОПЗ

Автор: РБК-Україна

Розташований у місті Південний "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), що спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду, проводить конкурс з вибору постачальника давальницької сировини.

Про це розповів економіст Віктор Скаршевський.

За його словами, механіка проведення конкурсу виглядає наступним чином:

  • перший етап - подання кваліфікаційних пропозицій від учасників та внесення застави для участі в конкурсі;
  • другий етап - проведення електронних торгів на товарній біржі "Полонекс", що виключає непрозорі схеми, ангажованість і втручання суб'єктивного людського фактора;

"Якщо кілька учасників конкурсу висунуть однакові цінові пропозиції в ході електронних торгів, правління ОПЗ проведе переговори з учасниками, за підсумками яких буде укладено контракт на постачання давальницької сировини", - відзначає експерт

Керівництво ОПЗ при розробці умов конкурсу висунуло до його учасників жорсткі антикорупційні вимоги. Як зазначає Скаршевський, це зроблено "для недопущення повернення заводу під прямий або опосередкований контроль олігархічних груп і мінімізації ризиків роботи з комерційними структурами, які мають непрозору структуру власності".

Новий контракт з постачальником давальницької сировини, вказує Скаршевський, стане більш фінансово вигідним для ОПЗ.

"Оскільки ОПЗ має можливості для нарощування обсягів виробництва, збільшена норма поставок газу, яку повинен щомісяця забезпечити давалець. За умови роботи двох агрегатів виробництва карбаміду і двох аміачних агрегатів давалець повинен щомісячно поставляти 100-120 млн кубометрів газу, що дозволить провести до 52 тис. тонн товарного аміаку та понад 85 тис. тонн карбаміду", - відзначає експерт.

Також підвищено мінімальний розмір плати за переробку сировини, що дозволить підприємству отримати додатковий фінансовий ресурс.

"Згідно з новими умовами, за тонну аміаку ОПЗ отримає мінімум $42 за тонну карбаміду мінімум $61 без урахування додаткової премії, які вираховуються за спеціальною формулою", - заявив експерт.

Новий давалець почне поставляти газ на ОПЗ з 1 травня.

"Вже найближчим часом стане відоме ім'я нового давальця для ОПЗ. В результаті ОПЗ повинен отримати гарантію завантаження виробничих потужностей, а держава, як поточний власник заводу, зростання капіталізації ОПЗ напередодні стартує великої приватизації", - резюмував Скаршевський.

Нагадаємо, торік на підприємстві було вироблено 796 тис. тонн карбаміду та 90,3 тис. тонн аміаку, велика частина яких експортується на зовнішні ринки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України конкурсОПЗ
Читайте також
Проведення аукціону ОПЗ на переробку сировини назвали неправомірним
Названі два найбільш ймовірні претенденти на главу ДПС
Прогноз погоди