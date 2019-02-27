Експерт прокоментував плани Ляшка домогтися арешту рахунків Коболєва

На думку експерта, "мільярд Коболєва" є надзвичайно гострим подразником

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко не оставляет шансов главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву и премьер-министру Владимиру Гройсману "утаить" от налогоплательщиков миллиардную премию, а общественный резонанс настолько велик, что в суде ни у Коболева, ни у Гройсмана нет никаких вариантов. Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько.

"Это очень серьезный скандал, который вызывает крайнее возмущение общества масштабностью коррупции действующей власти. Миллиард Коболева является чрезвычайно острым раздражителем. И на мой взгляд, действия Олега Ляшко абсолютно обоснованы и чрезвычайно важны, ведь прежде всего речь идет о возрождении доверия к институту исполнительной власти. Более чем убежден, что, если Коболев добровольно не вернет деньги в бюджет, Ляшко заставит его сделать это в судебном порядке. Деньги от "Газпрома" еще не поступили, а это значит, что столь грандиозная сумма премиальных была выплачена Коболеву из украинского бюджета. Это просто нонсенс. Вернуть деньги придется. Возможно, для этого Кабмину придется срочно переписать судебный контракт и вычеркнуть из него задним числом пункт о премиальных. В любом случае, на мой взгляд, суд будет на стороне Ляшко", - полагает Цыбулько.

Политолог отметил также, что в данной истории очень важным и принципиальным моментом является вскрытый лидером "радикалов" прецедент для смены всего руководства "Нафтогаза".

"Самое главное, что у Коболева истекает контракт на трудоустройство и давление Ляшко принудит Кабмин не продлевать с ним договор. Повторюсь, что сегодня общество просто шокировано такими зарплатами и премиями чиновников госпредприятий", - резюмировал Цыбулько.

26 февраля Ляшко заявил о подготовке иска в суд с требованием арестовать оффшорные счета Коболева в случае его отказа добровольно вернуть народные деньги.

"Не хочет по-хорошему – будет по-плохому! Если Коболев добровольно не вернет незаконно выписанные себе 1,4 млрд грн премии, я добьюсь ареста его офшорных счетов через суд", - заявил Ляшко.

Комментируя ситуацию в ходе прямого эфира телеканала "Украина" Ляшко заявил также, что борьба ведется не с Коболевым, а со всей коррупционной системой Украины.

"Гройсман не знает, как снизить цену на газ и уменьшить тарифы. А я знаю! Надо навести порядок в оплате труда руководителей госкомпаний и всего чиновничьего аппарата. Не может глава "Нефтегаза" получать 5 млн грн зарплаты, тогда как миллионы пенсионеров выживают на "минималку". Нужно направить деньги, которые оседают на оффшорных счетах чиновников на увеличение объемов добычи собственного газа, угля и торфа. Дать украинцам отечественный газ по реальной цене в 4000 грн за тысячу кубометров, а не грабить людей по требованию МВФ", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Кроме того, Ляшко проинформировал о регистрации законопроекта "О судоустройстве и статусе судей", который существенного ограничивает зарплаты и премиальные вознаграждения служителей Фемиды.

"Суммарная зарплата судьи Верховного суда Украины вместе с выплатами на оздоровление превышает 130 тысяч евро в год. После Шотландии – это наибольший доход судей в Европе. Почему на судей деньги есть, а на учителя, врача, рабочего нет? Почему люди оплачивают космические зарплаты и премии чиновников со своих копеечных доходов? Я отменю налоги на минимальную зарплату, отменю зарплаты судей и верну миллионные премии руководителей "Нефтегаза" в бюджет. Хватит грабить людей!", - заявил Ляшко.