Эксперт о причине сближения Армении с Украиной: Пашинян зависит от настроений в обществе

Армения сейчас сближается с Украиной, поскольку политика премьера Никола Пашиняна сильно зависит от настроений среди армян.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцех Войтасевич.

По словам Войтасевича, Армения укрепляет отношения с Украиной, в частности, из-за того, что страна разочарована отношением России к армянам в Нагорном Карабахе.

Также, как отметил эксперт, есть опасения того, что в случае проигрыша Украины в войне страны Южного Кавказа могут стать следующей целью российских оккупантов.

"Мы помним, как армянам не нравилось, что Украина продавала оружие Азербайджану. Но мне кажется, что политика Пашиняна зависит от настроений армянского общества. Сейчас оно разочаровано, по сути занимает антироссийские позиции. Пашинян, будучи популистом, тоже менял позицию, когда мы говорим об Украине. И это причина новой политики Еревана", - подчеркнул Войтасевич.

Что предшествовало

Напомним, последнее время Армения улучшает отношения со странами Запада. Это происходит на фоне конфликта с Россией, поскольку она не предприняла никаких действий после начала операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В начале сентября стало известно, что Армения отправила Украине первую гуманитарную помощь с начала полномасштабной войны.

Более детально о том, может ли Армения изменить курс на Запад, - в материале РБК-Украина.