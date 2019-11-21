Експерт попередив про ризики ретроспективної зміни "зеленого" тарифу

Намір ретроспективно знизити "зелений тариф", який обговорюється в парламенті і уряді, вже негативно вплинув на інвесторів – компанії зупиняють проекти в ВДЕ, багато з них перейшли в режим очікування, що в цілому негативно позначається на розвитку галузі ВДЕ. Про це повідомив представник підприємства відновлюваної енергетики, радник по роботі з іноземними компаніями "ЕДС-Інжиніринг" Сергій Грін.

"Наша компанія працює в енергетиці, і я добре знаю, що відбувається. Я спілкуюся з іноземними компаніями, з інвесторами. І неприємно, але ми вже спостерігаємо, що ті проекти альтернативної енергетики, які могли зупинитися і не робити жодних кроків, вже це зробили. Факт – хто міг припинити якісь переговорні процеси, вже це зробили", - зазначив Сергій Грін.

Він також зазначив, що за останні кілька років більше 8 млрд євро було інвестовано в проекти ВДЕ, було докладено величезних зусиль для розвитку галузі, а зараз це все перекреслюється намірами політиків ретроспективно знизити "зелений тариф", стверджує експерт.

"Більше 8 млрд євро вже було інвестовано, і на порядку було продовження інвестування. Під великим питанням тепер, адже великі інвесткомпанії зупинили процеси, вони в режимі очікування. Вони чекають, як будуть розвиватися події далі. Можливість втратити інвестиції - велика. Популізм лякає. Хоча інтерес до українського ринку поки ще залишається", - зазначив Сергій Грін.

Старший партнер "Соколовський і партнери" Тетяна Лісовець підкреслила, що зараз ризики для України катастрофічно високі. "Зараз вже зупинилося будівництво сонячних станцій. Правила ще не міняли, а ринок уже насторожився, дивиться, що буде далі. Дуже великий репутаційний ризик для України, як надійного партнера", - вважає юрист.

Вона також повідомила, що Україна може втратити і нові інвестпроекти, і в цілому кошти, адже інвестори будуть судитися з державою.

"Всі договори побудовані так, що ми зобов'язалися надавати інвесторам належні умови для інвестицій з розумінням перспективи отримання прибутку. А якщо ставимо їх у таку ситуацію, що інвестори не знають, що буде далі, то будуть судові позови. Справи можуть бути розглянуті і в Україні, і в Європі. І, якщо оцінювати практику правову, судову, що склалася у подібних справах в інших країнах, то інвестори будуть здобувати перемогу в судах проти країни, що порушила свої зобов'язання", - впевнена Тетяна Лісовець.

Як раніше повідомлялося, голова комітету Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус заявив, що ініціює ретроспективне зниження "зеленого" тарифу. Законодавство України та підписані нею міжнародні договори гарантують збереження "зеленого" тарифу на незмінному рівні до 2030 року.

Нагадаємо, на думку адвоката, керуючого партнера адвокатського об'єднання Arzinger Тимура Бондарєва, репутація України, як країни для інвестицій, постраждає, якщо будуть заднім числом переглянуті тарифи для виробників електроенергії з відновлюваних джерел.