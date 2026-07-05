Эксперт объяснил, как РЭБ работает против дронов

Первый механизм - это глушение. Средства РЭБ создают мощный радиошум, через который дрон теряет связь с наземным пунктом управления.

Второй - это спуфинг, то есть подмена спутниковых сигналов GPS. В таком случае беспилотник получает ложные координаты, сбивается с маршрута или вообще теряет ориентацию.

Product owner направления РЭБ TAF Industries Максим Тефтул в комментарии РБК-Украина отметил, что средства РЭБ действуют на приемник радиосигнала.

В системе пилот-дрон есть два следующих приемника: один на дроне - он принимает сигнал управления от пилота и сигналы от систем геопозиционирования; второй на пульте оператора - он принимает видео от дрона. Дрон нейтрализован, если подавлено управление или видео.

Работа радиоприемника зависит от способности выделить полезный сигнал из фоновой электромагнитной среды. Для этого мощность сигнала не должна превышать мощность шума на определенную величину.

Средства РЭБ генерируют радиоволны на частотах каналов управления или видео дрона, искусственно снижая отношение сигнал/шум ниже порога чувствительности приемника. Для успешного подавления мощность помехи средства РЭБ на антенне приемника дрона или пилота должна быть выше мощности полезного сигнала.

То есть это некая силовая борьба - именно поэтому средства РЭБ генерируют помехи мощностью 50 и более Вт, значительно превышая мощность передатчиков в системе пилот-дронов. Таким образом, одни средства РЭБ действуют против приема дроном команд управления, другие – против приема пилотом видео, третьи - против приема дроном сигналов навигации.

В результате воздействия РЭБа дрон теряет связь или ориентацию в пространстве. В зависимости от заложенных в его систему алгоритмов, это приводит к аварийному возвращению на базу, вынужденной посадке, зависанию в воздухе или неуправляемому падению.