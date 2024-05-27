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Эксперт объяснил, как китайский посредник через суды блокирует деятельность "Укргаздобычи"

Фото: Експерт пояснив, як китайський посередник через суди блокує діяльність "Укргазвидобування" (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Поставщик китайских труб компания Vorex Федира Закусила системно пытается сорвать программу бурения и добычи газа государственной компании "Укргаздобыча".

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Согласно информации на официальном сайте Хозяйственного суда города Киева, Vorex 24 мая 2024 подала иск против "Укргаздобычи", в котором требует изменить условия тендера государственной компании на закупку труб и просит суд остановить проведение самого тендера. Дело будет рассматривать судья Чинчин А.В.

"Все первое полугодие Vorex последовательно делает шаги по срыву программы бурения и добычи природного газа "Укргаздобычи". Сначала этот китайский посредник использовал Антимонопольный комитет, а затем начал блокировать закупки труб для добычи газа через суд", — сказал эксперт.

Он также напомнил, что прошлая зима Украина впервые за историю своей независимости прошла за счет газа собственной добычи.

"Сейчас есть очень высокие риски, что нам придется импортировать газ. Если "Укргаздобыча", а эта госкомпания является флагманом украинской газодобычи, не сможет закупить трубы до конца мая, ее годовая программа по бурению и добыче будет сорвана", - отметил Давидюк.

По его словам, из-за российских ракетных ударов у Украины будут большие проблемы с электричеством следующей зимой, тогда как Vorex "работает снизу", чтобы не позволить Украине добывать природный газ.

"Кремль не может разрушить сотни буровых вышек своими ракетами, поэтому применяется малоизвестный китайский посредник, который развернул свою деятельность в Украине и через суды просто парализует деятельность "Укргаздобычи". Схема очень проста: нет труб – нет газа", — подчеркнул политолог.

Напомним, за последние несколько лет компания Федира Закусила зашла в сферу госзакупок Украины и уже осуществила поставки государственным компаниям на общую сумму более 6,5 млрд. грн.

Эти средства направляются в Китай, который, по свидетельству разведки США и Великобритании, поставляет летальное оружие из Китая в Россию для использования в войне против Украины.

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Укргаздобычатруби