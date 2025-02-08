Эксперт объяснил, кто в парламенте закицавлений в блокировании достройки ХАЭС

"Общество сказало свое слово. 80% поддержки - это не просто большинство, это запрос, который нельзя игнорировать. Но есть еще слово политиков, и здесь мы видим, что некоторые из них руководствуются не интересами государства, а собственными бизнес-связями в энергетике", - подчеркнул он.

По его словам, оппозиция пытается блокировать принятие законопроекта о закупке атомных блоков в Болгарии из-за лоббирования частных интересов в сфере генерации электроэнергии.

"Не секрет, что часть политиков имеет тесные связи с владельцами других генераций. Их задача - затягивать достройку атомных энергоблоков, чтобы Украина и в дальнейшем оставалась зависимой от дорогих источников электроэнергии. Это не просто политическая игра, это прямая угроза энергетической безопасности страны", - пояснил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что отсутствие решения вредит не только энергетической независимости, но и экономике в целом.

"Каждый год Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии вместо того, чтобы инвестировать эти средства в собственную генерацию. Это абсолютно нелогично, и граждане это понимают. Но, к сожалению, политическая целесообразность для некоторых депутатов важнее государственных интересов", - добавил эксперт.