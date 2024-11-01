RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Эксперт объяснил, почему задерживается передача самолетов ДРЛО от Швеции

Фото: самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (flickr.com)
Автор: Наталия Гурковская, Дмитрий Олейник

Задержка с передачей самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890, известного как Saab 340, не связана напрямую со Швецией. Необходимо "добро" от США.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.

"Без американцев этого ничего не произойдет (передача самолетов, - ред). Потому что там очень много оборудования именно американского. Самолет шведский, но оборудование очень много американского. То есть без согласия американцев, а я не слышал, что они давали согласие на передачу нам Saab 340…" - говорит эксперт.

То есть, по его словам, то, что шведы заявили, еще ничего не значит.

"Мы благодарим шведов, что они ворота открыли, но дальше дело за американцами. И тут начинается самое неприятное", - считает эксперт.

Для подтверждения своих слов Криволап напомнил, что несколько лет назад поляки купили два таких Saab 340 и имплементировали их почти полтора года.

"И когда шведы сказали, что готовы передать тоже два таких Saab 340, было сказано, что там нужно учиться около полугода, что они готовы к передаче. А потом такое очень интересное сообщение от Байдена, что зачем им два, одного будет достаточно. Я не буду комментировать, в каком состоянии я был, это было очень странно", - рассказал эксперт.

Что известно про самолет ASC 890 для Украины от Швеции

Еще в мае сообщалось, что Украина впервые получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890. Тогда правительство Швеции объявило о предстоящей передаче ASC 890, также известной как Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.

При этом предполагалось, что это не произойдет в ближайшем времени. По словам экспертов, эти самолеты смогут значительно расширить возможности украинской противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиШвецияПомощь Украине