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Эксперт объяснил, почему для победы над РФ Украине нужно большее вооружение

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко

Задержка по поставкам вооружения для Украины глобально не отразилась на контрнаступлении. Однако это замедлило его.

Об этом майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, стоит упомянуть операцию "Буря в пустыне" 1991 года. Эксперт считает, что в настоящее время Россия перебросила примерно такое же количество войск, как Ирак в Кувейт.

"Нам же США передали танковый батальон, 31 единицу Abrams, и 20 ракет ATACMS на 165 км. Кажется, все вопросы должны отпасть сами собой. Меня удивляют высказывания зарубежных журналистов о том, почему Украина наступает медленно. Мы можем быстрее, но нам нужно примерно столько оружия и людей, как у коалиции против Саддама Хусейна", - добавил эксперт.

Хотя не только задержки с оружием – причина украинских проблем. Валерий Залужный говорит, что решающее преимущество - по технологиям, но озвучивает трезвую оценку: нет признаков быстрого революционного технологического прорыва в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы.

Следует не забывать и о том, что все технологии имеют ограничения. Даже появления танков во время Первой мировой войны было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя. Потребовался набор технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы нацистская Германия в мае 1940 года смогла провести европейский блицкриг.

Статья Залужного

Напомним, вчера на The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В статье отмечается, что война переходит на новый этап – "позиционный" , которому присущи изнурительные бои.

Больше о том, что написал и рассказал главнокомандующий The Economist - читайте в нашем материале.

РБК-Украина разбирало на основе месседжи Залужного с военными экспертами. Подробнее читайте в материале " Что такое позиционная война и высокие ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте ".

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ