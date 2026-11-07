Эксперт объяснил, почему частичный экспорт газа является правильным решением

По его словам, в период закачки газа до конца лета потребность Украины в импорте резко снизилась по сравнению с прошлым годом.

"То есть, если взять период закачки, до конца лета, с момента начала закачки до конца лета этого года и сравнить с прошлым годом, то у нас импорт упал где-то в порядке 17,5 раза. По разным сценариям у нас газа хватало", - отметил Прокип.

Потребность в дополнительном импорте могла возникнуть преимущественно при пессимистическом сценарии - холодном завершении зимы, новых обстрелов и проблем с отбором газа из хранилищ. В то же время, для такого случая Украина имеет отдельный финансовый ресурс на закупку газа.

"То есть мы по сути закрываем этот сценарий, если у нас возникает дефицит газа", - пояснил эксперт.

На этом фоне оставлять весь избыточный ресурс в хранилищах, когда в Европе газ стоит гораздо дороже, Прокип считает нецелесообразным.

"То есть здесь будет две концепции: или мы держим этот газ, как я держал тушенки, которые потом - что с ними делать? Или мы сейчас сыграем и продадим, и все компании заработают", - сказал он.

Дополнительно риски для внутреннего рынка ограничивают сам механизм экспорта: если ситуация с газовым балансом ухудшится, поставки за границу можно оперативно прекратить.

"Тем более, учитывая, что предусмотренные предохранители, то есть в любой момент можно остановить, если у нас возникает какое-то ожидание, что что-то начинает идти не так, можно остановить. Это абсолютно нормальный, мне кажется, шаг", - подчеркнул Прокоп.