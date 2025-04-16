Эксперт объяснил, почему беженцам стоит хранить деньги в украинских банках

Как отметил эксперт, в целом у общества к банкам высокий уровень доверия, потому что они хорошо справились с шоком после начала полномасштабного вторжения.

"Но опыт других стран доказывает, что именно через инструменты финансово-банковского сектора - депозитные, кредитные, ипотечные, страховые программы - лучше всего поддерживать связь с мигрантами, а перевод и формирование их сбережений на родине повышает шансы их возвращения домой", - пояснил он.

Гайдуцкий рассказал, что страны с лучшими практиками, например, Филиппины, Индия, Пакистан, Мексика, Египет доказывают, что мигранты готовы хранить большие объемы своих сбережений на родине. Это в целом до 10-30% от всех депозитов населения в банковской системе.

По мнению эксперта, в Украине такие программы тоже могли бы иметь хороший эффект. Потому что разница в процентных ставках в банках стран трудоустройства украинцев и банках Украины достигает 2-5 раз в долларах США и евро.

Также устойчивой является практика, когда правительства отменяют налогообложение депозитов своих мигрантов, работающих за рубежом. В Украине этот налог составляет 23% с 2025 года. Это также действенная мотивация стимулировать украинских мигрантов и беженцев держать деньги в украинских банках.

Гайдуцкий отметил, что лучший опыт в этой сфере имеет Индия. На начало 2025 года индийские мигранты накопили в банках Индии депозитов на сумму более 160 млрд долларов США (экв).

Он добавил, что мигранты - это будущие потребители товаров и услуг, налогоплательщики, рабочая сила и предприниматели. Именно под этим углом зрения и нужно рассматривать программы для беженцев, мигрантов, диаспоры, иностранцев.