Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай

"Сьогодні ситуація щодо врожаю прямо пропорційно залежить від ведення бойових дій. За останніми даними, близько 1/5 всіх сільськогосподарських земель знаходиться в зоні бойових дій або в окупації. А враховуючи карту бойових дій, ми розуміємо, що це саме ті території, де в сільськогосподарському циклі першими збирали врожай. Окрім того, основними культурами цих земель були озимі пшениця, ячмінь та рапс. Це основні культури, що вирощувалися в південних та східних областях України та "візитна картка" українського сільського господарства, не кажучи вже про питому вагу у складі національної економіки. По попереднім оцінкам втрати врожаю цих культур досягають майже 15% капіталу країни", - прокоментувала Юлія Фролова.

Водночас за її словами, одна з найбільших проблем українських аграріїв - недоотриманий дохід чи збиток, який вплине на подальші посівні. Розрахунки цих значень допоможуть банкам не лише зрозуміти ситуацію на ринку, а й запропонувати необхідне фінансування для повноцінного відновлення виробництва.

"Ми маємо десятки факторів, що не найкращим чином впливають на прибуток в галузі. Значний вплив створюють вартість та дефіцит палива, запасних частин, мінеральних добрив та СЗР. Також змінився порядок розрахунків за основні статті собівартості: якщо раніше аграріям надавали можливість оплати за товар після збирання та реалізації врожаю, то у воєнний стан - тільки по факту постачання або за попередньою оплатою", - додає Фролова.

Вона також наголосила, що від початку війни держава оперативно відреагувала розширенням кредитної програми підтримки. Загалом українські аграрії залучили понад 38 млрд грн, а в "Альянс Банку", наприклад, надали 353,8 млн грн для майбутньої посівної.

Серед програм фінансування, що зможуть допомогти аграріям компенсувати недоотриманий дохід надалі, в "Альянс Банку" навели такі інструменти:

фінансування оборотних коштів з використанням аграрних розписок

державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"

програма фінансування аграрної галузі спільно з Європейським інвестиційним банком.

Також "Альянс Банк" є одним з українських банків, погодженим для співпраці з IFC. Завдяки цьому партнерству у банку планують надавати кращий доступ до інструментів міжнародного торгового фінансування.