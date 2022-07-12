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Експерт пояснила, як на аграрну галузь вплине майбутній врожай

Фото: Юлія Фролова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До війни український врожай становив майже третину світових запасів зерна та олійних культур. Після вторгнення Росії багато хто був занепокоєний питанням продуктів та цін на продовольчі товари у майбутньому, але песимістичні настрої можуть змінитися за результатами аграрного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління "Альянс Банку" Юлії Фролової.

"Сьогодні ситуація щодо врожаю прямо пропорційно залежить від ведення бойових дій. За останніми даними, близько 1/5 всіх сільськогосподарських земель знаходиться в зоні бойових дій або в окупації. А враховуючи карту бойових дій, ми розуміємо, що це саме ті території, де в сільськогосподарському циклі першими збирали врожай. Окрім того, основними культурами цих земель були озимі пшениця, ячмінь та рапс. Це основні культури, що вирощувалися в південних та східних областях України та "візитна картка" українського сільського господарства, не кажучи вже про питому вагу у складі національної економіки. По попереднім оцінкам втрати врожаю цих культур досягають майже 15% капіталу країни", - прокоментувала Юлія Фролова.

Водночас за її словами, одна з найбільших проблем українських аграріїв - недоотриманий дохід чи збиток, який вплине на подальші посівні. Розрахунки цих значень допоможуть банкам не лише зрозуміти ситуацію на ринку, а й запропонувати необхідне фінансування для повноцінного відновлення виробництва.

"Ми маємо десятки факторів, що не найкращим чином впливають на прибуток в галузі. Значний вплив створюють вартість та дефіцит палива, запасних частин, мінеральних добрив та СЗР. Також змінився порядок розрахунків за основні статті собівартості: якщо раніше аграріям надавали можливість оплати за товар після збирання та реалізації врожаю, то у воєнний стан - тільки по факту постачання або за попередньою оплатою", - додає Фролова.

Вона також наголосила, що від початку війни держава оперативно відреагувала розширенням кредитної програми підтримки. Загалом українські аграрії залучили понад 38 млрд грн, а в "Альянс Банку", наприклад, надали 353,8 млн грн для майбутньої посівної.

Серед програм фінансування, що зможуть допомогти аграріям компенсувати недоотриманий дохід надалі, в "Альянс Банку" навели такі інструменти:

  • фінансування оборотних коштів з використанням аграрних розписок
  • державна програма "Доступні кредити 5-7-9%"
  • програма фінансування аграрної галузі спільно з Європейським інвестиційним банком.

Також "Альянс Банк" є одним з українських банків, погодженим для співпраці з IFC. Завдяки цьому партнерству у банку планують надавати кращий доступ до інструментів міжнародного торгового фінансування.

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