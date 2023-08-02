Эксперт о подрыве логистики врага: скоро Крым может превратиться в "остров"

Недавно Вооруженные силы в очередной раз ударили по Чонгарскому мосту. Как отметил военный эксперт Алексей Гетьман, враг сможет восстановить железную дорогу, однако главный вопрос заключается именно во времени, поскольку повреждение второго моста может фактически парализовать сухопутный коридор.

"По большому счету, в Крым уже сложно что-то подвозить, остается только Керченский мост. Но у меня такое предчувствие, что в ближайшие дни и на нем железнодорожное сообщение будет подорвано", - отметил эксперт.

По словам Гетьмана, как только украинские воины повредят Керченский мост - Крым превратится в "остров", поскольку у врага останется только воздушная и морская логистика.

"Поэтому я считаю, да и южная группировка РФ тоже понимает, что скоро будет обречена. Уже вскоре у россиян останется три выхода: бежать, пока не поздно; подождать и сдаться в плен; или, если не хотят, они будут просто уничтожены нашими ВСУ", - добавил эксперт.

Атаки на Чонгарский мост

29 июля, Силы обороны Украины совершили вторую успешную атаку по Чонгарскому мосту.

Перед этим херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении ПВО украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре, куда "летело 12 ракет Storm Shadow", однако появившиеся позже снимки разбитых путей свидетельствуют об обратном.

Следует добавить, что это вторая атака на мосты в Чонгаре. Первая прошла 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow.