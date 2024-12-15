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Эксперт оценил работу Агентства оборонных закупок по обеспечению ВСУ БПЛА

Фото: юрист Ярослав Гришни (gryshyn-partners.com.ua)
Автор: Сергей Новиков

Агентство оборонных закупок (АОЗ) демонстрирует эффективную работу и обеспечивает Вооруженные силы Украины современными беспилотными летательными аппаратами по конкурентным ценам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката и общественного деятеля Ярослава Гришина.

По его словам, ранее процедура закупки БПЛА в АОЗ вызывала серьезную критику из-за забюрократизированности и непрозрачности, однако сейчас ситуация значительно улучшилась.

"Менеджеры АОЗ работают ежедневно с утра до поздней ночи, преодолевая трудности старой системы. Фактически, создан современный проектный офис с горизонтальным взаимодействием между специалистами, что позволило запустить конкурентный рынок", - отметил Гришин.

Эксперт также сообщил, что сейчас удалось законтрактовать продукцию на 283 миллиарда гривен, привлекая десятки производителей. Он подчеркнул, что монополию, которая существовала в области оборонных закупок более 30 лет, было успешно преодолено.

"Рынок очищен от коррупционных схем - "смотрящих", бэк-офисов и откатов. Это настоящий прорыв для оборонной сферы Украины", - подчеркнул он.

Гришин также защитил команду АОЗ от необоснованной критики, назвав ее деятельность независимой и добропорядочной. Он подчеркнул важность поддержки этих изменений, отметив, что ВСУ сейчас полностью обеспечены качественными БПЛА, а их закупки происходят по адекватным ценам.

 

 

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