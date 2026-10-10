Эксперт оценил последствия блокирования правительством денег громад на счетах казначейства

"Это решение может иметь катастрофические последствия. Прежде всего, остановка местных бюджетов, вообще финансирования чего-либо, просто тяжелой кувалдой бьет по критической инфраструктуре по всей стране. Потому что для ее функционирования нужно очень многое оплачивать, начиная от зарплат людей. Надо закупать реагенты, дизель, газ, запчасти. Надо доделывать плановые ремонты и восстанавливать разбитое россиянами. Давайте говорить о таких прифронтовых городах, как Сумы, Конотоп, Харьков, Краматорск, Запорожье, Херсон, где ситуация намного сложнее", - заявил Кудрицкий.

Он отметил, что решение правительства напрямую будет негативно влиять на подготовку к отопительному сезону.

"Например, вы не заплатили "Нафтогазу" за газ, он отключил вас, ваше коммунальное предприятие. А для того, чтобы вас включить, вы должны погасить старые долги. А рассрочивать вы их не можете, потому что руководство "Нафтогаза" будет бояться уголовных дел за такую ​​рассрочку. Все, у вас тупик. То есть это решение напрямую будет негативно влиять на подготовку к отопительному сезону», - отметил экс-глава "Укрэнерго".

Кроме того, он подчеркнул, что блокирование средств громад создаст большое количество разных проблем в городах по всей стране.

"Решения, которые не очень хорошо просчитаны, как правило, влекут целый ком, целую цепь огромных проблем. К примеру, вы не можете заплатить зарплату водителю троллейбуса или купить горючее для автобусов – весь коммунальный транспорт не работает. Вы не можете заплатить налоги, но налоговую не волнует, что казначейство заблокировало средства, вы получаете штраф. Мы сейчас с вами назвали несколько последствий, а их тысячи. И они все многостадийные, и очень тяжело отмотать все эти проблемы", - подчеркнул Кудрицкий.

Вместе с тем он отметил, что дефицит в госбюджете, из-за которого заблокировали средства громад, образовался в результате провала Верховной Радой антикоррупционной реформы.

"Я не до конца понимаю логику. Наверное, у них совсем кончились деньги в государственном бюджете. Но ведь вопрос в том, почему они закончились. Они закончились из-за того, что решили не делать реформы, которые нам нужны, под которые европейцы нам платят. Вот и результат", – отметил Кудрицкий.