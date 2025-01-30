Эксперт оценил, сможет ли армия РФ качественно усилиться за счет заключенных и должников

"Они (россияне - ред.) в 2023-2024 годах на контракт подтягивали в пределах 35-40 тысяч человек в месяц. Если мы умножаем на 12 месяцев, то мы имели 400-500 тысяч. И если даже эти цифры добавить, то мы видим, что оно суммарно будет где-то так же", - сказал Тимочко.

Однако он отметил, что за 2024 год у россиян существенно выросли потери. Они сейчас максимум, что могут, это "выходить в минимум по потерям".

"Если, условно говоря, они в месяц теряют до 40 тысяч, а могут отмобилизовать 35 тысяч, то с одной стороны для нас цифра в 5 тысяч кажется незаметной по линии фронта. Но это то, что бьет на наращивание потенциала", - считает эксперт.

По его словам, если оккупанты попытаются выйти на уровень какого-то пикового месяца 2024 года, то это означает, что им уже надо призывать в месяц 45-50 тысяч, чтобы вывести разницу в ноль и хотя бы на 5-6 тысяч увеличивать.

"Были у них надежды в Курской области, что на момент подготовки северокорейских солдат они там тоже используют, или нарастят северокорейский мощный ресурс, но видим, что этого тоже не произошло. Переломного момента, на который надеялись россияне, не произошло", - напомнил Тимочко.

Он отметил, что при нынешнем максимуме российских войск, который они задействовали, имеющихся силах, средствах и ресурсах, оккупанты имеют тактические успехи, но несут стратегические потери.

Для того, чтобы они достигли оперативных успехов, им нужно нарастить как человеческий, так и военный потенциал. Потому что их мобилизационная пропускная способность тоже этого не выдает.

"А если мы говорим по заключенным, вспоминаю, что еще в прошлом году российская пенитенциарная система снизила от 10 до 30% производство продукции, в частности в лесозаготовке и других направлениях. А если мы учитываем, что как правило бесплатный труд заключенных работал на оборонку, то резкое снижение заключенных в тюрьмах приводит к снижению определенных госзаказов", - добавил эксперт.

С другой стороны, как отметил Тимочко, заключенные на войне особенно сейчас не рассматриваются как регулярные силы, которые могут проводить общевойсковые операции.

"Они являются солдатами первой линии, задачей которых является вызывать огонь, быть так называемыми верблюдами, то есть перетягивать боекомплект на себе, и быть прикрытием для действительно обученных российских войск", - подчеркнул военный эксперт.