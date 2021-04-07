Експерт оцінив можливість створення коаліції "Батьківщини" зі "Слуги народу"

Сьогодні для партії "Слуга народу" коаліція можлива лише з "Батьківщиною". Юлія Тимошенко цим користується, публічно висуваючи свої умови для ймовірного об’єднання.

Про це заявив політолог Олег Саакян у Facebook.

На його думку, такий крок легітимізує перемовини в очах виборців і є свідченням державницької позиції лідера "Батьківщини".

Її умови для коаліції: курс на національне відродження країни, згортання всіх неефективних реформ і створення потужної урядової команди.

"Це точно сподобається електорату, і це слова, швидше, з позиції морального авторитета, ніж просто опозиційного політика", - вважає експерт.

На його переконання, така заява демонструє пріоритети її команди.

"Для Тимошенко тепер ситуація він-він. І якщо "слуги" пристануть на умови й сформується коаліція, і якщо відкинуть, й все рухатиметься до дочасних виборів", - написав політолог.