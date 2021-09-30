RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерт оцінив результати можливих переговорів Путіна і Зеленського

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Експерт оцінив результати можливих переговорів президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Немає сигналів, що Путін готовий змінювати свої підходи до України.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній голова МЗС Костянтин Грищенко, йдеться в матеріалі "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".

За його словами, від Путіна залежить, як він оцінює ризики або переваги будь-яких кроків.

"На сьогоднішній день жодного сигналу про те, що він готовий змінювати свої підходи - немає. Тому шансів на проведення більш активних переговорів в рамках будь-якого майданчика, які можуть дати позитивний для України результат в плані зміни позиції Росії, я поки не бачу", - сказав Грищенко.

Він вважає, що Україна повинна знаходити нові можливості вплинути на ситуацію, виходячи зі змін на глобальному рівні.

Мова про відносини США і Росії, протистояння з Китаєм, настрій всередині американського Конгресу до української проблематики і навіть готовність Європи прив'язувати вирішення важливих для Кремля питань до зміни його позиції, як мінімум, до війни на Сході України.

Нагадаємо, у Зеленського оцінили, коли може відбутися зустріч з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін