Експерт спростував побоювання про втрату Україною технологій з переходом контролю над "Мотор Січ" китайцям

Ризик втрати технологій з переходом заводу "Мотор Січ" під контроль китайських інвесторів відсутній. Подібні заяви - не більше, ніж маніпуляція.

"Заяви про те, що Україна втратить контроль над технологіями у сфері авіаційного двигунобудування з переходом контролю над "Мотор Січ" до компаній з КНР - відверта брехня і груба маніпуляція. Владу і громадськість вводять в оману розмовами про технології "Мотор Січ", але насправді немає ніяких технологій "Мотор Січ". Завод є лише виробничою площадкою для серійного виробництва двигунів, які розроблені державним конструкторським бюро "Івченко-Прогрес" - йому належать патенти і авторські права. Це означає, що технології насправді належать державі, яка володіє конструкторським бюро. "Мотор Січ" лише виробляє двигуни за договором з КБ, оскільки "Івченко-Прогрес" не має в своєму розпорядженні власних потужностей. КБ має лише можливість для складання невеликих партій прототипів чи нових експериментальних двигунів", - заявив експерт.

На його думку, для розвитку виробництва сучасних двигунів на "Мотор Січ" потрібні величезні інвестиції, але держава не в змозі їх надати.

Разом з тим "Мотор Січ" втратила доступ на найбільшого ринку в Російській Федерації, хоча досі залежить від поставок російських комплектуючих. Ринок КНР також буде втрачено через скандал з китайськими акціонерами.

Як наслідок, у випадку націоналізації, прогнозує експерт, "Мотор Січ" чекає занепад, а разом із заводом, позбувшись своєї великої виробничої платформи буде деградувати і державне конструкторське бюро "Івченко-Прогрес".