Експерт спростував побоювання про втрату Україною технологій з переходом контролю над "Мотор Січ" китайцям
Ризик втрати технологій з переходом заводу "Мотор Січ" під контроль китайських інвесторів відсутній. Подібні заяви - не більше, ніж маніпуляція.
Про це заявив економіст, голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.
"Заяви про те, що Україна втратить контроль над технологіями у сфері авіаційного двигунобудування з переходом контролю над "Мотор Січ" до компаній з КНР - відверта брехня і груба маніпуляція. Владу і громадськість вводять в оману розмовами про технології "Мотор Січ", але насправді немає ніяких технологій "Мотор Січ". Завод є лише виробничою площадкою для серійного виробництва двигунів, які розроблені державним конструкторським бюро "Івченко-Прогрес" - йому належать патенти і авторські права. Це означає, що технології насправді належать державі, яка володіє конструкторським бюро. "Мотор Січ" лише виробляє двигуни за договором з КБ, оскільки "Івченко-Прогрес" не має в своєму розпорядженні власних потужностей. КБ має лише можливість для складання невеликих партій прототипів чи нових експериментальних двигунів", - заявив експерт.
На його думку, для розвитку виробництва сучасних двигунів на "Мотор Січ" потрібні величезні інвестиції, але держава не в змозі їх надати.
Разом з тим "Мотор Січ" втратила доступ на найбільшого ринку в Російській Федерації, хоча досі залежить від поставок російських комплектуючих. Ринок КНР також буде втрачено через скандал з китайськими акціонерами.
Як наслідок, у випадку націоналізації, прогнозує експерт, "Мотор Січ" чекає занепад, а разом із заводом, позбувшись своєї великої виробничої платформи буде деградувати і державне конструкторське бюро "Івченко-Прогрес".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РНБО і Верховна рада готують націоналізацію компанії "Мотор Січ", яка була корпоратизована і приватизована колективом заводу близько двадцяти років тому.
У 2016 році В'ячеслав Богуслаєв продав контрольний пакет акцій "Мотор Січ" китайським інвесторам і заявив, що їх інвестиції і замовлення з КНР врятують завод від зупинки і закриття.
Наразі китайські акціонери підприємства звернулися в міжнародний арбітраж для стягнення з України $ 3,6 млрд за "незаконну експропріацію" - так інвестори з КНР кваліфікували дії України, яка впродовж багатьох років перешкоджає їм в управлінні компанією.