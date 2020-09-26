Експерт пояснила причину спалаху коронавірусу в Дніпрі

В Дніпрі і області спостерігається щоденне збільшення кількості людей, що заразилися Covid-19. Це цілком очікуваний ефект, оскільки з вересня місяця повернулася на навчання величезна кількість студентів.

Про це заявила соціолог-аналітик Оксана Зубарєва в коментарях журналістам.

На її думку, студенти - соціально активна категорія. Крім університетських приміщень, вони часто бувають серед великого скупчення людей в розважальних закладах, де карантинні заходи та соціальна дистанція практично не дотримуються.

Крім цього, зазначає експерт, значна частина студентів проживає у гуртожитках, що збільшує контактність і ризик поширення вірусу.

"Треба не забувати, що в нашому місті навчається велика кількість молоді з інших населених пунктів і областей, в яких ще більш серйозна обстановка по Covid-19. Звичайно, логічним і найбільш безпечним зараз був би своєчасний перехід на дистанційне навчання для зменшення небезпеки, тим більше, що університети можуть легше здійснити цей процес", - вважає Оксана Зубарєва.

Також експерт відзначає, що не останню роль у збільшенні кількості захворювання коронавірусом могли зіграти і екскурсії в Харків, які були організовані народним депутатом від партії "Слуга народу" Кирилом Нестеренком. Харків вже досить тривалий час знаходиться в "помаранчевій" зоні, балансуючи на межі "червоної". Возити туди людей на екскурсії - великий і невиправданий ризик.

При цьому з боку обласної влади відбувається спроба перекласти провину за зростання захворюваності на місцеву владу. Святкування Дня міста в Дніпрі - не єдине такого роду захід, яке проходило і в інших містах (Миколаїв, Запоріжжя) і не привело до росту захворюваності, наголошує експерт.

"Водночас у літній період постійно проходили масові розважальні заходи в приватних закладах, і статистика не показувала подібної динаміки. Відповідно, причини необхідно шукати в збільшенні кількості контактів людей, які приїхали з інших карантинних зон", - додає вона.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили рекордне число заражень коронавірусом - 3833. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській, Тернопільській та Одеській областях.