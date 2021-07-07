Експерт пояснив стрімке зростання рейтингу "Батьківщини"

"Тимошенко на другому місці у рейтингу довіри до політиків. Очевидно, що її послідовна боротьба за землю дала свої бали, люди оцінили. Поїздки по країні, особисті ефіри лідера, зустрічі з асоціаціями, ініціювання референдуму. До речі щодо референдуму. Судячи з ситуації, ще буде захід на друге коло", - вважає політолог.

Крім зростання довіри до Юлії Тимошенко, спостерігається також збільшення підтримки її команди - КМІС зафіксував, що "Батьківщина" за останній місяць додала 3% до свого рейтингу.

"Згідно з КМІС, рейтинг "Батьківщини" зріс на 3%, в той час, як в інших топпартій або впав, або залишився на місці", - констатує Саакян.

За його словами, в Україні буде виходити на перше місце соціальний порядок денний, що посилюватиме позиції Тимошенко.

"Отже, мейнстрим формуватиметься по лінії Зеленський і Тимошенко. Вона єдина із системних політиків може політично вижити та поборотися за набрання ваги", - прогнозує експерт.