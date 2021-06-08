Експерт пояснив специфіку законопроекту по закупівлях для Київської обхідної дороги

"Проголосувавши за зміни в закон "Про державні закупівлі", Рада дала "зелене світло" будівництву Київської обхідної дороги за міжнародним форматом контрактів EPC+F. Таким чином на конкурентних торгах підрядник буде визначатися не тільки за ціновим критерієм, а ще за умовами залучення фінансування. Простими словами - підрядник не тільки проектує і будує, але й забезпечує можливості фінансування для виконання цих робіт", - пояснив експерт.

Результатом проголосованого Верховною радою законопроекту стане будівництво нової окружної дороги Києва.

"Це 150 км, які повинні побудувати повністю "з нуля". Нова Київська обхідна дорога, або як її ще скорочено називають КОД, виведе з Києва транзит і з'єднає між собою такі траси: М-07 Київ-Ковель, М-06 Київ-Чоп, М-05 Київ-Одеса, Н-01 Київ-Знам'янка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь, М-03 Київ-Харків і обхід Броварів", - заявив експерт.

За його словами, є надія на те, що КОД буде побудована вчасно, з огляду на численні приклади "Великого будівництва", в ході якого об'єкти здаються з дотриманням або навіть раніше обумовлених контрактами дат.