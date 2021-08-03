Експерт пояснив, чому Тимошенко була б ефективним прем’єром

"Я думаю, Юлія Тимошенко була б ефективним прем’єр-міністром, вона може вирішити багато проблем, але водночас вона може занадто посилитися та створювати точку противаги для влади", - вважає експерт.

За його словами, на відміну від інших політиків, Тимошенко завжди займає позицію конструктивної критики влади, пропонуючи варіанти розв’язання найсерйозніших проблем українців, спираючись саме на їхні інтереси.

«Вона завжди каже, що готова підтримати та допомогти президенту і його команді у вирішенні актуальних проблем. Так, у неї зараз стала більш різка риторика, але в цілому вона завжди все намагається зводити в бік конструктиву», – зазначив Ігор Петренко.



Він також прогнозує, що у новому політичному сезоні лідерка «Батьківщини» продовжуватиме активну діяльність, захищаючи українську землю та вимагаючи зниження тарифів для населення.

"Тимошенко має конкретні варіанти подолання тарифної проблеми. Приміром, законопроєкт 4680, який стосується продажу українцям газу вітчизняного видобутку з націнкою 30% та регулювання продажу газу, який перебуває у наших газосховищах. Так, це може напряму повпливати на тарифи. Плюс залишається чутливим для населення земельне питання. Вона продовжуватиме намагатися запустити всеукраїнський референдум проти продажу земель сільгосппризначення», – підсумував політолог.