Експерт пояснив, чому для росіян так важливий острів Зміїний

"Острів Зміїний - це клаптик суші у Чорному морі, який розташований навпроти гирла Дунаю. Розміщення на цьому острові засобів радіотехнічної чи радіоелектронної розвідки дозволяє росіянам вести спостереження за територією Румунії, де вже розташовані американські підрозділи. Тобто вони можуть вести розвідку і знімати все, що стосується і американських, і румунських військових на території Румунії", - розповів він.

По-друге, як зазначив військовий, розгортання на острові росіянами засобів протиповітряної оборони покращує положення для дій їхнього флоту в цій операційній зоні. Маючи такий стаціонарний пункт і радіолокаційне спостереження вони також можуть розширити операційну зону для своїх літаків.

"По-третє, розміщення росіянами на острові якихось ракетних засобів дозволить їм контролювати всю морську комунікацію в тому районі і знищувати всі кораблі, які будуть пересуватися в цій зоні. Для чого їм це потрібно? На сьогодні ціни на продовольство в країнах Середземномор'я, які залежали від нашого експорту – Туніс, Ліван, Алжир тощо - зросли вже на 20%", - каже Грабський.

За словами експерта, блокуючи українські морські торговельні шляхи і перевезення вантажів, Росія вже сьогодні міжнародним продовольчим тероризмом впливає на кілька країн.

"Тобто це стає глобальною світовою загрозою, про що вже говорять на найвищому політичному рівні. Ці постачання Росією награбованого в Україні зерна до Сирії також можуть бути використані нею як інструмент ведення гібридної війни", - пояснив полковник.

Водночас Грабський запевняє, що для морської операції з перекидання десанту в росіян уже немає флоту. А повітряна операція на таку відстань - це безглуздя.

"Які сили та засоби треба підняти в небо, щоби здійснити таку операцію! До того ж десантура може діяти протягом 72 годин в оточенні. Після цього до них мають підійти сухопутні війська. Тобто говорити про ризик проведення висадки морського чи повітряного десанту можна тільки в тому випадку, якщо росіянам вдасться прорватися через Миколаїв і підійти до Одеси", - каже полковник.

Він констатує, що ЗСУ вже майже виключили фізичну можливість висадки Росією морського десанту - в них просто немає достатньої кількості кораблів.

"А повітряний десант - це колосально ризиковано, тому що вони не мають такої кількості повітряних суден, щоби забезпечити безперервне перекидання десанту. Вони можуть перекинути з повітря 2-3 літаки, не більше одного батальйону. Решту треба буде висаджувати посадковим способом і під постійним вогневим впливом. А наші "стінгери" та інші засоби не дадуть уціліти будь-якому літаку, що сунеться на ту територію. І вони це прекрасно усвідомлюють", - резюмує він.