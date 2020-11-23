Експерт пояснив, чому критика витрат коштів з "ковідного" фонду на дороги безпідставна

В ситуації навколо скандальних заяв екс-міністра фінансів України і колишнього радника голови Офісу президента Ігоря Уманського щодо витрачання коштів Фонду по боротьбі з COVID-19 на дороги, більш важливим є те, що Міністерство охорони здоров'я не використала навіть ті гроші, які були на ці цілі виділено.

Про це заявив перший віце-президент Асоціації платників податків України, економічний експерт Юрій Атаманюк в коментарі "24 каналу".

"Почнімо з того, а чи правильно - не використовувати на охорону здоров'я гроші, які були на ці цілі виділено? Сьогодні у нас є 20 млрд грн, які МОЗ не витратив на апарати ШВЛ, на маски, на обладнання ліжок з киснем. В країні катастрофа з підготовкою до вибухового зростання захворюваності - а у нас гроші лежать практично на депозиті", - зазначає Атаманюк.

На його думку, ці кошти не залежать від податкових надходжень або інших "захищених" статей. Однак, через низької якості управління міністерством - витратили лише третину від запланованого.

"Якби МОЗ прямо повністю витратило ці гроші - і йому не вистачило, тоді так, можна було б говорити, що фінансування доріг можна відкласти. Але в нашій ситуації - не витрачати на медицину, та ще й "охолоджувати" економіку - це не вихід", - вважає економіст.

Атаманюк переконаний, дороги - це мультиплікатор ВВП відразу в 5-6 разів шляхом суміжних галузей, плюс 60% повертається в бюджет у вигляді податків.

"Стимулювання економіки - це боротьба з наслідками. Дійсно, в країні не вистачає апаратів ШВЛ, засобів захисту, ліжкомісць в лікарнях. Але питання тут не до "Укравтодору", якому спустив ці гроші Кабмін. Якому - своєю чергою - дозволила так робити Верховна рада. Питання до МОЗ, який не може використовувати навіть ті кошти, які йому були виписані", - додає перший віце-президент Асоціації платників податків України.

Він також не виключає, що подібною критикою в уряді вирішили відвести удар від голови МОЗ Максима Степанова, роботою якого невдоволена переважна більшість депутатів.

Нагадаємо, 14 листопада Ігор Уманський, який напередодні звільнився з Офісу президента, заявив, що гроші з "ковідного фонду", які направили на будівництво доріг, освоїв дорожній картель і звинуватив владу у втраті сприйняття реальності.