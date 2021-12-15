Експерт пояснив, чому київська влада затягує терміни ухвалення Генплану

"Київська влада затягує терміни прийняття Генерального плану Києва, щоб збирати гроші із забудовників. У всякому разі, це - єдине пояснення того, чому вона не виконує своїх обіцянок. Адже у КМДА справді не раз обіцяли, що ГП столиці буде розроблено та прийнято. Вперше затвердити новий документ там пообіцяли ще у вересні 2017-го. А в грудні 2019 року посадовці пообіцяли, що новий документ затвердять до літа 2020 року. Причому, зроблено це було максимально пафосно у вигляді презентації проекту Генплану в рамках міжнародного форуму "Майбутнє Києва". У присутності закордонних гостей, таких як експерт Ради Європи Гінка Чавдарова, директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг, провідний архітектор Томас Шинко (Франція) та ін. Минуло два роки з моменту яскравої презентації - досі не змінилося нічого!" - написав він.

Біловол зазначив, що незважаючи на всі обіцянки столичної влади, Київ досі живе за документом, розробленим у 1997 році та затвердженим у 2002-му.

"Причому, 30 вересня 2021 року в КМДА оголосили про звільнення керівника КО Інститут Генплану м. Києва Сергія Броневицького. Причиною влади назвали якраз затягування подачі проекту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою. Після чого вони доручили головному архітектору Києва Олександру Петру Оленичу "забезпечити оперативну та ефективну роботу" з підготовки проекту ГП. Проте, звільнення Броневицького жодним чином не зрушило справу з мертвої точки. І знову наприкінці жовтня влада оголосила нам, що Генеральний план Києва буде тільки винесений на громадське обговорення. І прийнято - у 2022 році. Чи станеться це насправді? Віриться насилу", - запевнив експерт.

За його словами, київська влада вже не раз порушувала подібні обіцянки, бо їм це не дуже вигідно. Політичний оглядач зазначив, що зараз їм можна вимагати коштів від забудовників, беручи під їхні проекти детальні плани територій (ДПТ).

"Але у разі затвердження Генплану, при забудові доведеться слідувати йому, через ДПТ місто вже не подерибаниш і з хаотичної забудови багато не зрозумієш. Втім, з термінами прийняття проекту нещодавно розкрилася ще одна проблема. Як з'ясувалося з депутатського запиту, через невідповідність чинному законодавству документ, що знаходиться зараз у роботі, доведеться переробляти. Для розуміння процитую запит: "Набрали чинності законодавчі зміни, що зобов'язують з наступного року органи місцевого самоврядування розробляти Генеральні плани з урахуванням того, що дані документи мають бути інтегровані до Державного земельного кадастру. Проте Генплан, винесений на громадське обговорення, за наявною інформацією, не відповідає цим критеріям, тому міський голова, ймовірно, знову буде змушений перенести розгляд питання про затвердження Генерального плану". Отже терміни та перспективи затвердження нового ГП столиці, як і раніше, вкрай туманні" , - резюмував Біловол.