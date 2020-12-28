Експерт пояснив, що буде з цінами на вугілля у 2021 році

В поточному році ціна на вугілля опустилася до рекордно низького рівня, починаючи з 2016 року. Це обумовлено низькою кон'юнктурою ринку в цілому і падінням виробництва в промисловому сегменті. Але в наступному році можна очікувати відновлення ринку.

Про це заявив представник компанії ICI Suisse SA Микола Мартиненко.

"Ціна на австралійське вугілля в серпні 2020 року була нижче аналогічного показника 2019 року на 24% і склала $50,14 за тонну, що є абсолютним мінімумом за останні 4 роки. Але у вересні та жовтні цього року визначився позитивний тренд у вугільному секторі економіки і відновлення на 9% і 7% відповідно у місячному поданні", - говорить експерт.

За його словами, ситуація у вугільній сфері найбільш непередбачувана, у порівнянні з іншими енергетичними сегментами, оскільки вугілля найбільш залежне від енергетичного і металургійного секторів економіки.

"Наприклад, в Китаї та Індії вугілля виступає основним джерелом електроенергії, а самі країни є другим і третім найбільшим споживачем електроенергії в усьому світі. У цих країнах на перший план у 2020 році вийшли альтернативні джерела енергії з набагато меншими змінними витратами, такими як гідро, енергія сонця і вітру, атомна", - зазначив Микола Мартиненко.

Експерт також звернув увагу, що металургійний сектор, в якому вугілля антрацитних марок є одним з основних сировинних ресурсів, так само як і глобальна економіка переживає спад.

"У 2020 році попит на металургійну продукцію знизився ще на 2,4%, а в розвинених економіках таких як ЄС і Північна Америка до 15%, згідно з дослідженням Світової асоціації сталі. Цей спад міг би бути значно більше, якби не урядові стимули в Китаї (у вигляді випуску облігацій державної позики на суму 1 тр. юанів), у якого вперше за 11 років у червні поточного року імпорт перевищив експорт металопродукції", - говорить представник компанії ICI Suisse SA.

Разом з тим за його словами, починаючи з жовтня, стандартні зимові обмеження в Китаї на промислове виробництво, які триватимуть до березня 2021 року, відіб'ються негативно на світовому ринку в цілому.

Також ціни на коксівне вугілля значно знизилися в кінці 2020 року через напружені відносини між Австралією і Китаєм.

"Неофіційна заборона на преміальний низьколетюче коксівне вугілля з Австралії, накладений китайськими властями у жовтні 2020 року, знизив ціну на австралійський бенчмарк на 25%. Дана подія може мати довгострокові наслідки, оскільки Китай покриває свої потреби у вугіллі даної марки на 80% самостійно", - зазначає Микола Мартиненко.

Але все-таки, на думку представника компанії ICI Suisse SA, надія на відновлення галузі в наступному році залишається.

"Міністерство енергетики США, МВФ і Світовий Банк очікують відновлення галузі у 2021 році. Загальний прогноз на найближчі п'ять років у гравців ринку помірно оптимістичний, всі очікують позитивної корекції цін на вугілля в межах 5-10% в залежності від марки і призначення", - говорить Микола Мартиненко.

Нагадаємо, раніше АТ "Укрзалізниця" оголосила рамковий тендер на закупівлю річного запасу вугілля за ціною 3228 грн/тонна.